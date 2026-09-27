Misteri Pemberhentian Kilat Komisaris BUMN

Jabarpos.id – Dunia korporasi dan politik tanah air tengah dihebohkan dengan sebuah peristiwa yang tergolong tidak lazim di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Silfester Matutina, sosok yang baru saja dipercaya mengemban amanah sebagai Komisaris Independen di PT Pelabuhan Jasa Maritim, mendadak menjadi pusat perhatian publik. Bukan karena prestasinya, melainkan karena masa jabatannya yang tergolong sangat singkat, yakni belum genap satu pekan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Silfester resmi diberhentikan dari posisinya pada 23 September 2026. Padahal, jika menilik catatan administrasi, ia baru saja resmi dilantik menduduki kursi komisaris tersebut pada 18 September 2026. Rentang waktu yang hanya berselang lima hari ini memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan di kalangan pengamat mengenai dinamika pengambilan keputusan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Menanggapi fenomena ini, pihak manajemen PT Pelindo Jasa Maritim memberikan klarifikasi resmi. Tubagus Patrick, selaku SVP Sekretaris Perusahaan Pelindo Jasa Maritim, menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian tersebut merupakan hasil dari proses evaluasi mendalam oleh pemegang saham. Menurutnya, segala langkah yang diambil telah mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku di perusahaan. Meski demikian, alasan spesifik di balik evaluasi yang begitu cepat tersebut tetap menjadi teka-teki bagi publik.

Mengenal lebih jauh sosok Silfester Matutina, ia bukanlah nama asing dalam peta politik nasional. Pria kelahiran Ende, Nusa Tenggara Timur, pada 19 Juni 1971 ini memiliki profil yang multidimensi. Ia dikenal luas sebagai seorang pengacara, pengusaha, sekaligus aktivis politik yang memiliki pengaruh kuat di akar rumput. Silfester merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), sebuah organisasi relawan yang telah lama memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sejak kontestasi Pilpres 2014.

Kiprah politiknya semakin menguat saat ia terlibat aktif dalam kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN), Silfester memegang peran strategis sebagai Wakil Ketua TKN. Sebelum dinamika di Pelindo Jasa Maritim terjadi, ia juga sempat mencicipi kursi manajemen BUMN lainnya, yakni sebagai Komisaris Independen di PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food pada Maret 2025.

Namun, perjalanan kariernya tidak selalu mulus tanpa hambatan. Di masa lalu, Silfester sempat terseret dalam pusaran kasus hukum terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap tokoh nasional, Jusuf Kalla. Perkara tersebut bermula dari pernyataan kontroversial yang ia sampaikan dalam sebuah orasi pada Mei 2017. Kini, dengan pemberhentian yang sangat singkat di jabatan barunya, publik kembali menanti apakah ada faktor politik atau evaluasi kinerja yang menjadi pemicu utama di balik keputusan drastis tersebut.