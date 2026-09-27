Bukan Messi dan Ronaldo Atlet Terkaya Dunia

Jabarpos.id – Dunia olahraga profesional tidak hanya menjadi panggung bagi para atlet untuk memamerkan keterampilan fisik dan prestasi di lapangan. Di balik gemerlapnya trofi dan sorak-sorai penonton, terdapat sisi lain yang tak kalah mengagumkan, yakni transformasi para bintang olahraga menjadi taipan bisnis dengan kekayaan yang nyaris tak masuk akal.

Selama ini, publik kerap mengasosiasikan kekayaan luar biasa dengan nama-nama besar di dunia sepak bola seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Namun, jika menilik data terbaru dari Forbes Billionaires Index per September 2026, peta kekuatan finansial dunia olahraga ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Ternyata, posisi puncak daftar atlet terkaya di planet ini justru ditempati oleh legenda basket asal Amerika Serikat, Michael Jordan.

Michael Jordan telah lama menjadi ikon global, bukan hanya karena kehebatannya di lapangan basket, tetapi juga karena kecerdasannya dalam membangun imperium bisnis. Kekayaan bersih sang legenda NBA ini ditaksir mencapai angka fantastis, yakni US$4,3 miliar atau jika dikonversi ke mata uang rupiah setara dengan Rp77 triliun.

Sumber kekayaan Jordan tidak hanya berasal dari gaji saat ia masih aktif bermain, melainkan dari kerajaan bisnis yang ia bangun secara mandiri. Salah satu pilar utamanya adalah kesepakatan kerja sama ikonik dengan raksasa pakaian olahraga, Nike, yang telah melahirkan lini produk Air Jordan yang sangat sukses. Selain itu, rekam jejaknya sebagai mantan pemilik klub NBA, Charlotte Hornets, turut mempertebal pundi-pundi kekayaannya.

Menyusul di posisi kedua adalah maestro golf asal Amerika Serikat, Tiger Woods. Dengan kekayaan bersih mencapai US$1,5 miliar atau sekitar Rp27 triliun, Woods membuktikan bahwa dominasi di lapangan hijau dapat dikonversi menjadi aset finansial yang masif. Kekayaan Woods merupakan akumulasi dari karier legendarisnya di dunia golf serta berbagai kontrak sponsor bernilai fantastis yang ia jalani selama bertahun-tahun.

Peringkat ketiga ditempati oleh bintang NBA yang masih aktif berkompetisi, LeBron James. Atlet yang dikenal dengan ketahanan fisiknya yang luar biasa ini mencatatkan kekayaan bersih sebesar US$1,4 miliar atau setara dengan Rp25 triliun. Keberhasilan LeBron menunjukkan bahwa atlet yang masih aktif pun mampu mengelola aset dan investasi mereka dengan sangat baik.

Menariknya, meskipun Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi merupakan ikon sepak bola yang paling banyak dibicarakan di dunia, keduanya harus puas berada di luar posisi tiga besar dalam daftar elite ini. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi olahraga basket Amerika Serikat dalam hal nilai komersial dan bisnis sampingan masih sangat kuat.

Kelima sosok ini membuktikan satu hal penting: kesuksesan di lapangan hanyalah pintu gerbang. Kemampuan untuk bertransformasi menjadi pebisnis ulung adalah kunci utama bagi seorang atlet untuk menjaga eksistensi dan memastikan kekayaan mereka tetap mengalir deras meski masa kejayaan di lapangan telah berakhir.