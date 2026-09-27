Misteri Akuisisi BYAN dan Nasib JARR

Author Image

Endang Wulansari

27 September 2026, 21:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Kabar mengenai rencana ekspansi besar-besaran di sektor pertambangan kembali memicu perhatian pasar modal Indonesia. PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) baru-baru ini memberikan klarifikasi resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait isu akuisisi saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang dilakukan oleh PT Jhonlin Baratama. Langkah ini diambil untuk meredam spekulasi pasar yang mengaitkan rencana korporasi tersebut dengan kondisi keuangan JARR.

Ketegangan informasi ini bermula ketika BYAN merilis keterbukaan informasi pada pertengahan September terkait penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat atau Conditional Share Purchase Agreement (CSPA). Hal ini memicu pertanyaan dari otoritas bursa mengenai sejauh mana keterlibatan entitas lain dalam grup yang sama, khususnya JARR, terhadap transaksi jumbo tersebut.

Misteri Akuisisi BYAN dan Nasib JARR
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam penjelasan tertulisnya, manajemen JARR menegaskan bahwa secara struktur kepemilikan, tidak ada hubungan saham baik secara langsung maupun tidak langsung antara JARR dengan PT Jhonlin Baratama. Meskipun kedua perusahaan tersebut berada di bawah naungan Jhonlin Group dan memiliki pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) yang sama, yakni H. Samsudin Andi Arsyad atau yang akrab disapa Haji Isam, keduanya tetap merupakan entitas yang berbeda secara hukum.

Also Read

Era Baru Saham Gocap Menuju Satu Rupiah

Bukan Messi dan Ronaldo Atlet Terkaya Dunia

Kisah Sukses Djoko Susanto Bangun Alfamart

Rahasia Sukses Konglomerat di Gunung Kawi

Broker Bisa Jual Saham Asing

Lebih lanjut, JARR menekankan pentingnya prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Manajemen menjelaskan bahwa meskipun memiliki pengendali utama yang sama, tidak ada kesamaan dalam susunan jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris antara JARR dan Jhonlin Baratama. Seluruh pengurus JARR bekerja secara independen dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis perusahaan tanpa intervensi dari pihak lain.

Menjawab kekhawatiran investor mengenai potensi beban keuangan, JARR memastikan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam proses akuisisi saham BYAN oleh Jhonlin Baratama. Transaksi tersebut merupakan aksi korporasi murni milik Jhonlin Baratama yang berdiri sendiri. JARR menjamin bahwa tidak ada aset, fasilitas, maupun sumber daya perusahaan yang digunakan untuk mendukung rencana pembelian saham tersebut.

Bahkan, hingga saat ini, JARR menegaskan belum memberikan dukungan finansial dalam bentuk pinjaman, fasilitas pembiayaan, atau alokasi arus kas apa pun kepada Jhonlin Baratama untuk kepentingan transaksi tersebut. Dengan demikian, JARR memastikan bahwa rencana akuisisi ini tidak akan memberikan dampak material terhadap operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha (going concern) perusahaan.

Saat ini, seluruh kegiatan operasional dan kinerja keuangan JARR dilaporkan tetap berjalan normal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Perusahaan juga berkomitmen untuk terus transparan kepada publik dan akan segera mengungkapkan informasi material lainnya jika terdapat perkembangan signifikan di masa mendatang. Melalui klarifikasi ini, JARR berharap para pemegang saham dapat melihat bahwa stabilitas perusahaan tetap terjaga di tengah dinamika aksi korporasi grupnya.

Related Post

Era Baru Saham Gocap Menuju Satu Rupiah

Era Baru Saham Gocap Menuju Satu Rupiah

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia bersiap menghadapi transformasi besar dalam mekanisme perdagangan saham. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan perubahan kebijakan terkait batas

Bukan Messi dan Ronaldo Atlet Terkaya Dunia

Bukan Messi dan Ronaldo Atlet Terkaya Dunia

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Dunia olahraga profesional tidak hanya menjadi panggung bagi para atlet untuk memamerkan keterampilan fisik dan prestasi di lapangan. Di balik gemerlapnya trofi dan

Kisah Sukses Djoko Susanto Bangun Alfamart

Kisah Sukses Djoko Susanto Bangun Alfamart

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Dunia ritel modern Indonesia tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Alfamart. Namun, di balik kemegahan ribuan gerai yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,

Rahasia Sukses Konglomerat di Gunung Kawi

Rahasia Sukses Konglomerat di Gunung Kawi

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, selama ini memang tidak pernah lepas dari selimut misteri. Kawasan ini sering kali dicap

Broker Bisa Jual Saham Asing

Broker Bisa Jual Saham Asing

Sep. 27, 2026

Jabarpos.id – Dinamika pasar keuangan Indonesia terus mengalami transformasi signifikan menjelang tahun 2026. Salah satu sorotan utama yang menjadi perhatian serius para pelaku pasar adalah

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com