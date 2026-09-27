Pasar Keuangan Memerah Rupiah Tertekan

Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan di tanah air menunjukkan tren yang kurang menggembirakan pada perdagangan sesi pertama hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau mengalami tekanan hebat dan bergerak di zona merah. Berdasarkan pantauan terbaru, indeks saham unggulan Indonesia tersebut merosot tajam hingga menyentuh level 6.273.

Penurunan tajam IHSG ini tidak dibarengi dengan stabilitas mata uang nasional. Nilai tukar Rupiah juga mengalami depresiasi yang cukup signifikan terhadap mata uang Dolar AS. Saat ini, Rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp 17.925 per Dolar AS. Tekanan ganda pada pasar saham dan nilai tukar ini menciptakan sentimen negatif bagi para investor di pasar domestik.

Fenomena ini diduga kuat dipicu oleh ketidakpastian kebijakan moneter global, terutama terkait arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Adanya sinyal bahwa suku bunga The Fed berpeluang untuk kembali mengalami kenaikan menjadi faktor utama yang membuat investor cenderung bersikap wait and see atau justru menarik modalnya dari pasar negara berkembang (emerging markets) menuju aset yang lebih aman (safe haven).

Di sisi lain, sektor komoditas menunjukkan dinamika yang sangat kontras dengan pasar keuangan. Harga minyak mentah jenis Brent terpantau masih bertahan di level tinggi. Lonjakan harga minyak ini merupakan dampak langsung dari situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kembali memanas. Ketegangan di wilayah tersebut memicu kekhawatiran akan terganggunya rantai pasokan minyak mentah dunia, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga energi secara global.

Tak hanya minyak, sektor energi lainnya yakni batu bara juga menunjukkan performa yang impresif. Permintaan pasar terhadap batu bara dilaporkan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menyebabkan harga batu bara melonjak tajam dan kini bergerak mendekati level tertingginya dalam tiga bulan terakhir. Kenaikan harga komoditas energi ini menjadi pedang bermata dua; di satu sisi menguntungkan bagi negara pengekspor, namun di sisi lain menambah beban inflasi global.

Para pelaku pasar kini tengah menantikan langkah konkret dari otoritas moneter global untuk meredam volatilitas yang terjadi. Ketidakpastian mengenai kapan dan seberapa besar kenaikan suku bunga The Fed akan terus menjadi faktor penentu arah pergerakan pasar keuangan ke depan. Jika tekanan terhadap Rupiah dan IHSG terus berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi aksi jual masif yang dapat memperburuk kondisi pasar modal di Indonesia.

Para investor disarankan untuk tetap waspada dan terus memantau perkembangan berita ekonomi global, terutama terkait stabilitas geopolitik dan kebijakan suku bunga Amerika Serikat, guna memitigasi risiko kerugian di tengah kondisi pasar yang sedang tidak menentu ini.