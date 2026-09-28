Aksi Diam Edwin Soeryadjaya Borong Saham SRTG

Author Image

Endang Wulansari

29 September 2026, 04:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali dikejutkan dengan langkah strategis yang dilakukan oleh salah satu tokoh konglomerat ternama Indonesia. Edwin Soeryadjaya, sosok di balik kesuksesan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), dilaporkan baru saja menambah porsi kepemilikan sahamnya di perusahaan investasi tersebut secara bertahap.

Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Edwin yang saat ini menjabat sebagai Dewan Komisaris melakukan aksi beli saham dalam dua sesi berbeda. Langkah ini dilakukan secara langsung tanpa menggunakan skema perjanjian jual kembali atau Repurchase Agreement (repo), yang mengindikasikan bahwa transaksi ini murni merupakan langkah investasi jangka panjang.

Aksi Diam Edwin Soeryadjaya Borong Saham SRTG
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Rincian transaksi pertama tercatat terjadi pada 24 September 2026. Dalam sesi tersebut, Edwin menyerap sebanyak 210.000 lembar saham SRTG dengan harga Rp1.786 per lembar. Jika dikalkulasikan, nilai transaksi pertama ini mencapai angka Rp375,06 juta. Tak berhenti di situ, keesokan harinya pada 25 September 2026, ia kembali melakukan pembelian sebanyak 150.000 lembar saham dengan harga Rp1.770 per lembar, atau senilai Rp265,5 juta.

Also Read

Rupiah Rentan Melemah Lawan Dolar

Morgan Stanley Jual Saham GOTO Masif

Strategi Baru Maybank Perkuat Etiqa Indonesia

Bunga Kredit Sulit Turun Akibat Praktik Ini

Rupiah Terancam Tembus Rp18000 Ini Strateginya

Secara keseluruhan, Edwin Soeryadjaya telah menggelontorkan dana sekitar Rp640,56 juta untuk mengamankan total 360.000 lembar saham baru. Aksi borong ini berdampak pada peningkatan persentase kepemilikan sahamnya. Jika sebelumnya ia menguasai 4.877.383.290 lembar saham atau setara dengan 35,9561%, kini kepemilikannya melonjak menjadi 4.877.743.290 lembar saham dengan hak suara sebesar 35,9587%.

Langkah Edwin ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai sinyal kepercayaan diri yang tinggi terhadap prospek masa depan Saratoga. Sebagai figur sentral yang telah menduduki kursi Komisaris Utama sejak awal 1997, keterlibatan aktif Edwin dalam menambah asetnya di SRTG memberikan sentimen positif bagi para investor ritel maupun institusi.

Rekam jejak Edwin Soeryadjaya memang tidak perlu diragukan lagi. Memulai karier profesionalnya di Astra International pada tahun 1978, ia merupakan putra dari pendiri raksasa diversifikasi tersebut. Setelah sempat menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Astra, ia memutuskan untuk membangun jalan mandiri dengan mendirikan Saratoga.

Saat ini, pengaruh Edwin meluas ke berbagai sektor industri strategis. Selain di Saratoga, ia juga memegang peran penting sebagai Presiden Komisaris di PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya Adaro Energy), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk di sektor menara telekomunikasi, PT Merdeka Copper Gold Tbk di sektor pertambangan, hingga PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk di industri otomotif. Melalui laporan yang dihimpun dari jabarpos.id, aksi korporasi ini mempertegas dominasi dan optimisme Edwin terhadap stabilitas portofolio investasinya.

Related Post

Rupiah Rentan Melemah Lawan Dolar

Rupiah Rentan Melemah Lawan Dolar

Sep. 29, 2026

Jabarpos.id – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini tampak menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Kondisi ini memicu pertanyaan besar di tengah

Morgan Stanley Jual Saham GOTO Masif

Morgan Stanley Jual Saham GOTO Masif

Sep. 29, 2026

Jabarpos.id – Langkah strategis yang diambil oleh salah satu raksasa keuangan global, Morgan Stanley and Co International PLC, kembali menjadi sorotan tajam di pasar modal

Strategi Baru Maybank Perkuat Etiqa Indonesia

Strategi Baru Maybank Perkuat Etiqa Indonesia

Sep. 29, 2026

Jabarpos.id – PT Bank Maybank Indonesia Tbk tengah mengambil langkah strategis besar untuk memperkokoh posisi bisnisnya di sektor jasa keuangan tanah air. Melalui penguatan terhadap

Bunga Kredit Sulit Turun Akibat Praktik Ini

Bunga Kredit Sulit Turun Akibat Praktik Ini

Sep. 29, 2026

Jabarpos.id – Fenomena tingginya suku bunga kredit di Indonesia masih menjadi momok bagi para pelaku usaha, terutama sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski

Rupiah Terancam Tembus Rp18000 Ini Strateginya

Rupiah Terancam Tembus Rp18000 Ini Strateginya

Sep. 29, 2026

Jabarpos.id – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kini tengah berada dalam zona merah yang mengkhawatirkan. Mata uang Garuda dilaporkan terus merosot tajam

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com