Dolar Melambung Rupiah Terancam BI Rate Naik

Jabarpos.id – Kondisi ekonomi nasional kini tengah berada dalam situasi yang cukup menantang. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kian dalam memicu kekhawatiran mengenai stabilitas moneter di tanah air. Di tengah tekanan kurs yang terus membayangi, muncul spekulasi kuat bahwa Bank Indonesia (BI) kemungkinan besar akan mengambil langkah tegas dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dalam waktu dekat.

Sejumlah pakar ekonomi memberikan peringatan bahwa kebijakan moneter yang lebih ketat mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk meredam gejolak pasar. Jika pelemahan rupiah tidak segera terkendali, Bank Indonesia diprediksi tidak memiliki banyak pilihan selain menaikkan suku bunga guna menjaga stabilitas nilai tukar dan menekan laju inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga barang impor.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa peluang kenaikan BI Rate pada sisa tahun ini sangat terbuka lebar. Bahkan, ia melakukan revisi terhadap proyeksi suku bunga acuan di masa mendatang. Menurut analisisnya, BI Rate berpotensi menyentuh angka 6 persen pada akhir tahun 2026. Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap dinamika kebijakan suku bunga global, terutama setelah adanya pergerakan dari bank sentral Amerika Serikat, The Fed.

Josua menjelaskan bahwa kebijakan BI tidak semata-mata bertujuan untuk sekadar mengikuti langkah The Fed. Namun, BI harus sangat jeli dalam mempertimbangkan berbagai variabel krusial, seperti selisih suku bunga antarnegara, arus modal keluar (capital outflow), serta potensi lonjakan harga barang-barang impor akibat depresiasi rupiah.

"Jika rupiah terus merosot, harga minyak dunia tetap tinggi, arus modal keluar terus berlanjut, dan inflasi mulai merangkak naik, maka kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin akan menjadi langkah yang sangat logis untuk menjaga stabilitas ekonomi," ungkap Josua dalam keterangannya yang dikutip dari jabarpos.id.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Center of Macroeconomics and Finance dari INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menambahkan bahwa risiko kenaikan suku bunga pada periode Oktober hingga November akan semakin nyata apabila depresiasi rupiah terjadi secara akseleratif. Kondisi ini akan semakin parah jika ekspektasi inflasi di masyarakat mulai terganggu akibat ketidakpastian nilai tukar.

Namun, Rizal juga memberikan catatan kritis bahwa Bank Indonesia kini sedang menghadapi dilema besar atau "pilihan yang mahal". Di satu sisi, menaikkan suku bunga dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan menghambat penyaluran kredit perbankan ke sektor riil. Di sisi lain, membiarkan rupiah melemah secara berkepanjangan akan meningkatkan biaya produksi industri dan pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat luas.

Kini, mata seluruh pelaku pasar tertuju pada langkah strategis yang akan diambil oleh Bank Indonesia. Apakah BI akan memilih untuk bersabar menunggu efektivitas intervensi valuta asing, atau justru mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga demi menyelamatkan stabilitas ekonomi nasional?