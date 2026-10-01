IHSG Terperosok Asing Malah Borong Saham Ini

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kembali menunjukkan tren yang kurang bersahabat bagi para investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum mampu menunjukkan taringnya untuk kembali ke zona hijau. Meski sempat memberikan harapan dengan lonjakan tipis di awal sesi perdagangan, IHSG justru berakhir dengan catatan merah pada penutupan perdagangan Rabu (30/9/2026).

Berdasarkan data pasar, indeks mengalami koreksi yang cukup signifikan, yakni merosot sebesar 0,83 persen atau setara dengan 50,56 poin. Penurunan ini membawa posisi IHSG ke level 6.071,14. Kondisi ini mencerminkan tekanan jual yang masih kuat di tengah ketidakpastian pasar yang melanda bursa domestik.

Aktivitas transaksi di lantai bursa terpantau cenderung lesu. Volume perdagangan tercatat berada di angka 30,13 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp14,04 triliun. Tercatat sebanyak 1,80 juta transaksi terjadi sepanjang hari perdagangan tersebut. Rendahnya antusiasme ini sejalan dengan pergerakan indeks yang cenderung stagnan dan akhirnya berujung pada pelemahan.

Satu hal yang menjadi sorotan utama para pelaku pasar adalah arus modal keluar yang masif dari investor asing. Tercatat, investor asing melakukan aksi jual bersih atau net sell dalam jumlah yang sangat besar. Total penjualan bersih mencapai angka Rp1,61 triliun di seluruh pasar. Jika dibedah lebih lanjut, tekanan jual terbesar terjadi di pasar reguler dengan nilai mencapai Rp1,56 triliun, sementara sisanya sebesar Rp58,12 miliar terjadi di pasar negosiasi dan pasar tunai.

Fenomena outflow atau keluarnya dana asing ini sering kali menjadi sinyal negatif bagi psikologi pasar. Namun, di tengah badai penurunan indeks tersebut, terdapat anomali menarik yang terjadi. Meski secara keseluruhan pasar sedang lesu dan asing melakukan aksi jual besar-besaran di banyak sektor, ternyata ada sejumlah saham tertentu yang justru menjadi incaran para investor asing.

Alih-alih ikut melepas, para investor asing justru melakukan aksi beli bersih (net foreign buy) pada beberapa emiten pilihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa investor global tetap melihat adanya peluang atau nilai intrinsik pada saham-saham tertentu meskipun kondisi makro ekonomi pasar sedang tidak menentu.

Berdasarkan data dari Stockbit, terdapat 10 saham yang berhasil mencatatkan akumulasi beli terbanyak oleh investor asing di tengah ambruknya IHSG. Kehadiran saham-saham ini menjadi "oase" di tengah gersangnya pasar modal saat ini. Para analis menilai, pemilihan saham oleh asing ini kemungkinan besar didasari oleh kinerja fundamental perusahaan yang tetap solid atau ekspektasi terhadap prospek bisnis di masa mendatang.

Bagi para investor ritel, fenomena ini menjadi pelajaran penting untuk tetap waspada namun tetap jeli melihat peluang. Ketika pasar sedang mengalami koreksi, pergerakan dana asing pada saham-saham tertentu bisa menjadi indikator kuat mengenai arah pergerakan pasar di sesi berikutnya. Tetap lakukan analisis mendalam sebelum memutuskan untuk mengikuti jejak para investor asing dalam memborong saham-saham tersebut.