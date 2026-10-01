IHSG Terperosok Asing Jual Saham Masif

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Endang Wulansari

1 Oktober 2026, 08:31 WIB

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Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kembali menunjukkan tren yang kurang bersahabat bagi para investor domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) gagal mempertahankan momentum penguatan yang sempat terlihat di awal sesi, dan justru berakhir dengan catatan merah pada perdagangan Rabu (30/9/2026). Penurunan ini terjadi secara cukup signifikan, di mana indeks merosot sebesar 0,83 persen atau setara dengan 50,56 poin, sehingga ditutup pada level 6.071,14.

Kondisi pasar yang fluktuatif ini dipicu oleh aksi jual besar-besaran yang dilakukan oleh investor asing. Berdasarkan data transaksi, para pemain global ini mencatatkan nilai penjualan bersih (net foreign sell) yang sangat jumbo, mencapai angka Rp1,61 triliun di seluruh pasar. Jika dibedah lebih dalam, tekanan jual paling kuat terjadi di pasar reguler dengan nilai mencapai Rp1,56 triliun, sementara sisanya sebesar Rp58,12 miliar terjadi di pasar negosiasi dan pasar tunai.

IHSG Terperosok Asing Jual Saham Masif
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meskipun sempat ada upaya untuk mengerek indeks ke zona hijau, namun tekanan dari arus keluar modal asing (capital outflow) terbukti terlalu kuat untuk dibendung. Aktivitas perdagangan di bursa hari itu juga tergolong relatif sepi jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Volume perdagangan tercatat berada di angka 30,13 miliar saham dengan total nilai transaksi mencapai Rp14,04 triliun. Tercatat pula sebanyak 1,80 juta transaksi terjadi sepanjang hari perdagangan tersebut.

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Fenomena keluarnya dana asing ini menjadi perhatian serius bagi para pelaku pasar. Penjualan masif ini tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada sejumlah saham berkapitalisasi besar yang selama ini menjadi penggerak utama indeks. Ketika saham-saham "blue chip" ini dilepas oleh investor asing, dampaknya secara otomatis akan menyeret turun performa IHSG secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Stockbit, terdapat sepuluh saham yang menjadi target utama aksi jual asing dalam perdagangan Rabu tersebut. Saham-saham ini merupakan daftar emiten yang mencatatkan nilai net foreign sell tertinggi, yang secara langsung memberikan beban berat bagi pergerakan indeks di tengah kondisi pasar yang sedang lesu.

Para analis memperkirakan bahwa ketidakpastian ekonomi global dan pergeseran alokasi aset investor asing ke pasar negara lain menjadi faktor utama di balik aksi jual ini. Investor kini tengah bersikap wait and see untuk melihat arah kebijakan ekonomi ke depan sebelum kembali melakukan aksi beli secara agresif. Bagi investor ritel, kondisi ini menjadi pengingat penting untuk tetap waspada dan memperhatikan arus modal asing sebagai indikator pergerakan pasar di masa mendatang.

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