Manuver Besar CUAN Incar Saham SINI

Author Image

Endang Wulansari

1 Oktober 2026, 04:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali diguncang oleh kabar rencana aksi korporasi besar yang melibatkan dua raksasa konglomerasi di Indonesia. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), emiten yang berafiliasi dengan pengusaha kenamaan Prajogo Pangestu, dikabarkan tengah menjajaki langkah strategis untuk memperkuat posisinya melalui rencana pengambilalihan saham PT Singaraja Putra Tbk (SINI). Langkah ini menarik perhatian investor karena melibatkan entitas yang terafiliasi dengan Happy Hapsoro.

Berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), proses pengambilalihan ini saat ini masih berada dalam tahap negosiasi intensif. Manajemen SINI mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan final atau perjanjian definitif yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Hal ini mencakup ketidakpastian mengenai berapa besar persentase saham yang akan diborong oleh CUAN dalam skema terbaru ini.

Manuver Besar CUAN Incar Saham SINI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menariknya, rencana yang tengah berjalan ini merupakan babak baru yang berbeda dari upaya sebelumnya. Manajemen menjelaskan bahwa transaksi yang sempat dibahas pada akhir Desember lalu telah resmi dihentikan. Para pihak yang terlibat sebelumnya telah sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan tersebut dan memilih untuk mengakhiri proses negosiasi lama. Namun, alih-alih berhenti, CUAN dan pemegang saham SINI justru kembali duduk bersama untuk memulai diskusi dari nol.

Also Read

Strategi Jitu Henan Asset Hadapi Pasar

IHSG Menuju Level 7000 Saham Ini Jadi Jagoan

Strategi Sucor Sekuritas Sasar Gen Z

Izin Usaha Credit Saison Resmi Dicabut OJK

Danantara Bakal Borong Saham BEI

Dalam negosiasi yang sedang berlangsung, para pihak tengah membedah berbagai aspek krusial. Hal-hal yang menjadi fokus utama meliputi mekanisme transaksi yang akan digunakan, jumlah total saham yang akan berpindah tangan, penentuan harga per lembar saham, hingga estimasi waktu penyelesaian transaksi. Perseroan menegaskan bahwa rencana pengambilalihan saat ini adalah sebuah transaksi baru yang berdiri sendiri dan bukan merupakan kelanjutan dari proses yang telah dibatalkan sebelumnya.

"Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pemegang saham yang akan melakukan transaksi pengambilalihan, sampai dengan tanggal jawaban ini disampaikan, belum terdapat perjanjian definitif yang telah ditandatangani terkait Rencana Pengambilalihan Baru," tulis manajemen SINI dalam keterangannya pada Rabu (30/9/2026).

Saat ini, CUAN tercatat telah memiliki kepemilikan saham di SINI, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebesar 27,78%. Namun, pasar masih menunggu kepastian apakah CUAN akan menambah porsi kepemilikannya secara signifikan atau tidak. Mengingat negosiasi masih bersifat dinamis, target waktu penyelesaian transaksi pun belum dapat dipastikan oleh manajemen.

Meski masih banyak tanda tanya mengenai angka pasti dan jadwal eksekusi, manajemen SINI memberikan angin segar bagi para pemegang saham. Mereka menyatakan bahwa sejauh ini tidak ditemukan adanya hambatan material yang berarti dalam proses negosiasi rencana aksi korporasi tersebut. Jika nantinya terdapat perkembangan signifikan, perusahaan berkomitmen untuk segera memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melansir laporan dari jabarpos.id, pergerakan ini diprediksi akan menjadi katalis penting bagi pergerakan harga saham kedua emiten di masa mendatang.

Related Post

Strategi Jitu Henan Asset Hadapi Pasar

Strategi Jitu Henan Asset Hadapi Pasar

Okt. 1, 2026

<strong>Jabarpos.id – </strong> Dinamika pasar modal yang penuh ketidakpastian menuntut para pengelola dana untuk memiliki ketajaman dalam membaca arah pergerakan ekonomi. Di tengah fluktuasi yang

IHSG Menuju Level 7000 Saham Ini Jadi Jagoan

IHSG Menuju Level 7000 Saham Ini Jadi Jagoan

Okt. 1, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia diprediksi akan mengalami geliat positif yang signifikan dalam waktu dekat. Optimisme ini muncul seiring dengan proyeksi Indeks Harga Saham Gabungan

Strategi Sucor Sekuritas Sasar Gen Z

Strategi Sucor Sekuritas Sasar Gen Z

Okt. 1, 2026

Jabarpos.id – Kondisi likuiditas pasar saham di Indonesia yang saat ini dinilai masih cenderung dangkal menjadi tantangan serius bagi industri sekuritas. Fenomena ini menuntut para

Izin Usaha Credit Saison Resmi Dicabut OJK

Izin Usaha Credit Saison Resmi Dicabut OJK

Okt. 1, 2026

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari industri jasa keuangan tanah air. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha

Danantara Bakal Borong Saham BEI

Danantara Bakal Borong Saham BEI

Okt. 1, 2026

Jabarpos.id – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pasar modal di tanah air. Lembaga pengelola investasi baru ini dikabarkan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com