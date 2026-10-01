Standar Global Hadir di Pasar Lokal

Jabarpos.id – PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) secara resmi melakukan langkah strategis dengan melakukan diversifikasi bisnis ke pasar domestik. Melalui lini produk premium bernama Realfood Reserve, perusahaan ini berkomitmen membawa kualitas sarang burung walet kelas dunia langsung ke tangan konsumen di Indonesia. Langkah ini menandai babak baru bagi perusahaan yang selama ini lebih banyak berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasar internasional.

Kehadiran Realfood Reserve bukan sekadar peluncuran produk biasa. RLCO membawa pengalaman panjang dalam membangun standar produk berorientasi global untuk diaplikasikan di pasar lokal. Bahan baku utama yang digunakan berasal dari wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya diambil dari empat kabupaten yang dikenal memiliki kualitas sarang burung walet terbaik.

Untuk menjamin kualitas dan efisiensi distribusi, RLCO telah menyiapkan fasilitas pengolahan khusus yang berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur. Produk yang ditawarkan menggunakan konsep whole cup bird’s nest, di mana sarang burung walet dibersihkan secara manual tanpa proses pemutihan (unbleached). Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian dan nutrisi alami yang terkandung di dalamnya.

Direktur Utama PT Abadi Lestari Indonesia Tbk, Edwin Pranata, mengungkapkan bahwa ekspansi ke pasar domestik ini didasari oleh pengamatan terhadap perilaku konsumen lokal. Menurutnya, masyarakat Indonesia kini semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk kesehatan.

"Pembukaan kanal domestik ini merupakan langkah kami untuk membawa standar yang selama ini kami bangun untuk pasar internasional lebih dekat kepada konsumen Indonesia. Kami melihat bahwa konsumen domestik juga semakin memperhatikan asal-usul, kualitas, keamanan, dan proses di balik sebuah produk," ujar Edwin pada Kamis (1/10/2026).

Lebih lanjut, Edwin menekankan bahwa industri sarang burung walet di Indonesia memang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan pasar ekspor. Pengalaman panjang dalam memenuhi regulasi ketat di luar negeri menjadi fondasi kuat bagi RLCO dalam mengembangkan produk untuk pasar dalam negeri. Produk Realfood Reserve telah mengantongi berbagai sertifikasi internasional yang prestisius, di antaranya ISO 22000/2017, GACC/2018, FDA/2022, hingga FSSC 22000/2024.

Salah satu nilai jual utama yang diusung adalah transparansi. RLCO mengedepankan aspek ketertelusuran (traceability), di mana konsumen dapat mengetahui dengan jelas asal bahan baku, tingkatan kualitas (grade), hasil uji laboratorium, hingga detail fasilitas pengolahannya.

Sebagai rangkaian perdana di pasar domestik, Realfood Reserve memperkenalkan dua produk unggulan, yaitu The Nest dan The Ritual Set. Keduanya menyajikan sarang burung walet utuh (whole cup) asal Sulawesi Tengah dengan tambahan bahan pendamping premium seperti kurma merah (red dates/jujube) dan gula batu. Melalui lini ini, RLCO berharap dapat memberikan pengalaman konsumsi sarang burung walet kelas dunia yang selama ini hanya bisa dinikmati oleh pasar mancanegara, kini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Indonesia.