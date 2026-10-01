Langkah Berani Kimia Farma Lawan Influenza

Jabarpos.id – Kasus infeksi influenza yang terus mengalami lonjakan di berbagai belahan dunia memicu kekhawatiran serius bagi sektor kesehatan global. Menanggapi ancaman tersebut, emiten farmasi milik negara, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF), mengambil langkah strategis yang sangat signifikan. Perusahaan farmasi raksasa ini resmi menjalin kerja sama internasional untuk memproduksi obat antivirus inovatif guna memperkuat ketahanan kesehatan di tanah air.

Melalui kesepakatan sublisensi atau lisensi turunan dengan Medicines Patent Pool (MPP), Kimia Farma kini memegang hak eksklusif untuk mengembangkan serta memproduksi versi generik dari Baloxavir marboxil. Obat antivirus ini merupakan produk mutakhir yang sebelumnya dikembangkan oleh perusahaan farmasi global, Roche, untuk menangani pengobatan influenza secara efektif.

Kabar membanggakan ini pertama kali diumumkan oleh MPP pada 25 September 2026 di sela-sela rangkaian United Nations General Assembly (UNGA) yang berlangsung di New York. Dalam skema voluntary licence ini, Kimia Farma mencatatkan prestasi luar biasa dengan menjadi satu-satunya produsen asal Indonesia yang terpilih. Perusahaan ini bersanding dengan 11 manufaktur terpilih lainnya dari berbagai negara seperti Brasil, Tiongkok, India, Malaysia, Nigeria, Uganda, Ukraina, hingga Vietnam.

Keuntungan dari kesepakatan ini tidak hanya terbatas pada hak produksi. Kimia Farma akan mendapatkan akses penuh terhadap paket data teknis (technical data package), produk referensi untuk keperluan studi bioekivalensi, serta berbagai dukungan teknis lainnya. Hal ini sangat krusial untuk mempercepat proses riset, pengembangan, hingga proses registrasi dan pemenuhan regulasi di dalam negeri agar obat dapat segera sampai ke tangan masyarakat.

Dengan adanya produksi lokal Baloxavir marboxil, Indonesia diharapkan dapat memperkuat rantai pasok obat-obatan esensial. Langkah ini secara otomatis akan menekan angka ketergantungan terhadap produk impor, terutama untuk jenis obat antivirus yang sangat dibutuhkan saat terjadi lonjakan kasus penyakit.

Direktur Eksekutif Medicines Patent Pool (MPP), Charles Gore, menekankan bahwa kolaborasi ini adalah langkah vital dalam membangun ketahanan pasokan kesehatan dunia sebelum terjadi krisis kesehatan yang lebih besar. Menurutnya, dengan menyatukan kapasitas manufaktur global dan produksi berbasis regional, dunia akan memiliki basis pasokan yang lebih beragam dan tangguh di masa depan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Komersial PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Hanadi Setiarto, menyatakan bahwa keterlibatan dalam inisiatif global ini adalah wujud nyata komitmen perusahaan dalam meningkatkan daya saing industri farmasi nasional. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas manufaktur dan regulasi perusahaan, sekaligus memastikan Indonesia selalu siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa mendatang.