Guncangan di Manajemen Link Net

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari dunia korporasi tanah air, tepatnya dari PT Link Net Tbk (LINK). Perusahaan penyedia layanan internet dan multimedia terkemuka ini secara resmi mengumumkan adanya perombakan besar di jajaran manajemen puncak. Dua sosok penting yang selama ini menjadi nakhoda perusahaan, yakni Presiden Komisaris Vivek Sood dan Direktur Yosafat Marhasak Hutagalung, menyatakan pengunduran diri mereka secara bersamaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dirilis oleh perusahaan, pengunduran diri Vivek Sood sebagai Presiden Komisaris tercatat terjadi pada 1 Oktober 2026, tepat pukul 12.01 WIB. Hanya berselang satu menit setelah pengumuman tersebut, manajemen juga mengonfirmasi langkah serupa yang diambil oleh Yosafat Marhasak Hutagalung yang menjabat sebagai Direktur.

Langkah mundur secara serentak dari dua petinggi tertinggi ini tentu menjadi perhatian serius bagi para investor dan pemegang saham. Melalui pernyataan resminya, Corporate Secretary Link Net, Rininta Agustina Widya Pratika, menjelaskan bahwa perseroan telah menerima surat pengunduran diri tersebut secara resmi.

Pihak manajemen menyatakan bahwa proses transisi ini akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. "Perseroan akan mengajukan permohonan persetujuan atas pengunduran diri tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan yang terdekat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis manajemen dalam laporan keterbukaan informasinya.

Meski terjadi perubahan mendadak di level strategis, manajemen Link Net berusaha menenangkan pasar dengan memberikan jaminan stabilitas. Pihak perusahaan menegaskan bahwa mundurnya Vivek Sood dan Yosafat Marhasak Hutagalung tidak akan mengganggu jalannya operasional perusahaan. Selain itu, manajemen menjamin bahwa kondisi hukum, kesehatan finansial, maupun keberlangsungan usaha Link Net tetap terjaga dengan baik dan tidak terdampak secara negatif oleh perubahan struktur ini.

Hingga saat ini, publik masih menunggu langkah selanjutnya dari manajemen Link Net terkait siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Belum ada pengumuman resmi mengenai calon pengganti untuk posisi Presiden Komisaris maupun Direktur yang ditinggalkan.

Sebagai informasi tambahan, PT Link Net Tbk merupakan pemain utama dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan ini fokus pada penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, penyediaan jasa multimedia, serta layanan akses internet dan telepon. Pergerakan saham dan stabilitas manajemen Link Net ke depan akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan ini melakukan suksesi kepemimpinan dalam waktu dekat guna menjaga kepercayaan konsumen dan investor.