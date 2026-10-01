Profil Harta Wamenkeu Baru Nurkholisoh

Author Image

Endang Wulansari

2 Oktober 2026, 02:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melakukan penyegaran besar-besaran di jajaran Kementerian Keuangan. Dalam upacara pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026), Nurkholisoh Ibnu Aman resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru. Kehadiran Nurkholisoh menandai babak baru dalam struktur kepemimpinan di kementerian pengelola keuangan negara tersebut.

Berbeda dengan periode pemerintahan sebelumnya, kali ini Kementerian Keuangan akan memiliki tiga orang Wakil Menteri. Nurkholisoh akan bergabung dalam tim elit untuk membantu tugas Menteri Keuangan Suahasil Nazara, bersama dua wakil menteri lainnya, yakni Juda Agung dan Luky Alfirman. Sebelum dipercaya mengemban amanah besar ini, Nurkholisoh dikenal memiliki rekam jejak yang solid di sektor perbankan sentral, di mana ia sebelumnya mengabdi di Bank Indonesia (BI).

Profil Harta Wamenkeu Baru Nurkholisoh
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menyusul pelantikannya, publik pun mulai menyoroti profil kekayaan sang pejabat baru. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun 2025 yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurkholisoh Ibnu Aman tercatat memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp4,7 miliar.

Also Read

Strategi Hijau AZKO Menuju 2030

Profil Kekayaan Wamenkeu Baru

IHSG Terjun Bebas Akibat Reshuffle Kabinet

Guncangan di Manajemen Link Net

OONA Lepas Saham ABDA Raup Ratusan Miliar

Secara mendetail, laporan yang disampaikan pada 22 Februari 2026 tersebut menunjukkan bahwa total aset bruto yang dimiliki Nurkholisoh mencapai Rp6,39 miliar. Namun, angka tersebut dikurangi dengan kewajiban utang sebesar Rp1,69 miliar, sehingga menyisakan nilai kekayaan bersih di angka Rp4.701.508.000 per posisi 31 Desember 2025.

Jika dibedah lebih lanjut, komponen terbesar dari kekayaan Nurkholisoh terletak pada aset berupa tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp3,42 miliar atau mencakup sekitar 53,5 persen dari total hartanya. Aset properti ini tersebar di beberapa lokasi strategis. Ia memiliki tujuh bidang aset properti, di mana tiga di antaranya berada di Kota Tangerang dengan nilai bervariasi antara Rp180 juta hingga Rp330 juta.

Aset properti paling bernilai yang ia miliki adalah sebuah tanah dan bangunan seluas 40 meter persegi yang berlokasi di Jakarta Pusat dengan nilai Rp1,61 miliar. Selain itu, Nurkholisoh juga memiliki aset berupa warisan, yakni dua bidang tanah dan bangunan di Kota Magelang dengan total luas lahan yang cukup signifikan, serta satu aset properti di luar negeri senilai Rp715 juta.

Selain properti, komponen terbesar kedua dalam portofolio kekayaannya adalah kas dan setara kas yang mencapai Rp2,91 miliar atau sekitar 45,5 persen. Untuk aset bergerak, ia melaporkan kepemilikan satu unit sepeda merek Polygon tahun 2017 dengan nilai Rp800 ribu, serta harta bergerak lainnya senilai Rp62 juta. Sementara itu, untuk kategori surat berharga, Nurkholisoh melaporkan nilai nihil.

Dengan struktur kepemimpinan yang baru dan profil yang telah teruji di Bank Indonesia, publik kini menanti kontribusi nyata Nurkholisoh dalam menjaga stabilitas fiskal dan mengawal kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Related Post

Strategi Hijau AZKO Menuju 2030

Strategi Hijau AZKO Menuju 2030

Okt. 2, 2026

Jabarpos.id – PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI), yang melalui lini bisnis AZKO, kini tengah memacu langkah besar dalam memperkuat fondasi bisnis berkelanjutan. Bukan sekadar

Profil Kekayaan Wamenkeu Baru

Profil Kekayaan Wamenkeu Baru

Okt. 2, 2026

Jabarpos.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan penyegaran di jajaran kabinet dengan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Merdeka, Kamis (1/10/2026). Salah satu sosok yang

IHSG Terjun Bebas Akibat Reshuffle Kabinet

IHSG Terjun Bebas Akibat Reshuffle Kabinet

Okt. 2, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kembali menghadapi tekanan hebat pada perdagangan Kamis (1/10/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penurunan tajam lebih dari 1 persen,

Guncangan di Manajemen Link Net

Guncangan di Manajemen Link Net

Okt. 1, 2026

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari dunia korporasi tanah air, tepatnya dari PT Link Net Tbk (LINK). Perusahaan penyedia layanan internet dan multimedia terkemuka ini

OONA Lepas Saham ABDA Raup Ratusan Miliar

OONA Lepas Saham ABDA Raup Ratusan Miliar

Okt. 1, 2026

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali dikejutkan dengan aksi korporasi besar yang dilakukan oleh salah satu pemain asuransi global. OONA Indonesia Pte Ltd

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com