Investor Borong Saham LUCY

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Endang Wulansari

2 Oktober 2026, 04:04 WIB

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Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali dikejutkan oleh pergerakan besar dari salah satu investor kakap. Emiten yang bergerak di sektor gaya hidup, khususnya pengelolaan bar dan restoran, PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. (LUCY), baru saja mengumumkan adanya perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan sahamnya. Langkah ini menarik perhatian pelaku pasar karena melibatkan nilai transaksi yang sangat fantastis.

Berdasarkan keterbukaan informasi terbaru yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), terungkap bahwa HP Capital Resources telah melakukan aksi borong terhadap saham LUCY. Tidak tanggung-tanggung, investor tersebut menambah kepemilikannya sebanyak 189 juta lembar saham dalam satu kali transaksi besar yang terjadi pada akhir September 2026.

Investor Borong Saham LUCY
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Melalui transaksi yang dilakukan pada 29 September 2026 tersebut, HP Capital Resources diketahui merogoh kocek hingga Rp59,53 miliar. Menariknya, harga yang disepakati dalam transaksi ini berada di angka Rp315 per saham. Angka tersebut tergolong premium jika dibandingkan dengan harga pasar saat itu, di mana saham LUCY diperdagangkan pada rentang Rp244 hingga Rp282 per saham. Aksi membeli di atas harga pasar ini sering kali menjadi sinyal positif bagi investor lain mengenai kepercayaan besar terhadap prospek perusahaan di masa depan.

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Pihak manajemen PT Lima Dua Lima Tbk. menjelaskan bahwa langkah yang diambil oleh HP Capital Resources ini merupakan bagian dari strategi investasi mereka. "Pembelian portofolio ini dilakukan dalam rangka diversifikasi serta alokasi aset," tulis manajemen LUCY dalam pernyataan resminya yang dikutip pada Kamis (1/10/2026).

Perubahan ini membawa dampak drastis pada persentase kepemilikan saham di perusahaan. Sebelum melakukan aksi beli besar-besaran ini, HP Capital Resources tercatat hanya memiliki 5,27 juta unit saham atau setara dengan 0,35% dari total saham perusahaan. Namun, setelah transaksi jumbo tersebut tuntas, kepemilikan mereka melonjak tajam menjadi 194,27 juta unit saham, atau setara dengan 12,83% dari seluruh saham yang beredar.

Meskipun jumlah kepemilikannya meningkat secara signifikan, pihak manajemen menegaskan bahwa transaksi ini dilakukan secara langsung tanpa adanya perjanjian pembelian kembali (repurchasement agreement). Selain itu, HP Capital Resources dipastikan bukan merupakan pemegang saham pengendali di PT Lima Dua Lima Tbk.

Sebagai informasi tambahan, PT Lima Dua Lima Tbk. merupakan emiten yang menaungi bisnis gaya hidup populer, yakni pengelola restoran dan bar ternama, Lucy In The Sky. Dengan masuknya investor besar dengan nilai transaksi puluhan miliar rupiah, pasar kini tengah menanti bagaimana langkah strategis perusahaan selanjutnya untuk memperkuat dominasinya di industri kuliner dan hiburan malam.

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