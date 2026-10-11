Kabar Gembira Subsidi Bunga Kredit Perempuan

Author Image

Endang Wulansari

11 Oktober 2026, 08:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Pemerintah secara resmi meluncurkan kebijakan baru yang bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penerbitan aturan mengenai subsidi bunga kredit yang dikhususkan bagi kelompok perempuan prasejahtera. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi para pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan akses permodalan dengan bunga yang terjangkau.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa regulasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan sekaligus stimulus bagi para perempuan yang berjuang di sektor ekonomi ultra mikro. Melalui aturan terbaru ini, pemerintah ingin memastikan bahwa keterbatasan modal tidak lagi menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi usaha mereka. Fokus utama dari program ini adalah menyasar kelompok perempuan prasejahtera yang memiliki semangat kewirausahaan tinggi namun terbentur kendala finansial.

Kabar Gembira Subsidi Bunga Kredit Perempuan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam skema yang telah ditetapkan, para pelaku usaha ultra mikro perempuan yang memenuhi kriteria akan berhak mendapatkan subsidi bunga sebesar 10 persen secara flat setiap tahunnya. Keuntungan ini sangat signifikan, mengingat bunga pinjaman komersial di pasar seringkali menjadi beban berat bagi pengusaha mikro. Dengan adanya subsidi ini, beban cicilan bulanan diharapkan menjadi lebih ringan, sehingga arus kas usaha dapat dialokasikan untuk pengembangan stok barang atau peningkatan kualitas produksi.

Also Read

Strategi Jitu BI Tarik Modal Asing

Aturan Baru IPO Makin Ketat

Strategi HSBC Kejar Nasabah Tajir

Saham TRIN Merosot Usai Rahayu Saraswati Mundur

Strategi BI Hadapi Gejolak Global

Lebih lanjut, pemerintah juga telah mengatur durasi pemberian subsidi ini agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Subsidi bunga tersebut dapat dinikmati dengan masa berlaku maksimal selama 24 bulan untuk setiap akad kredit yang dilakukan. Durasi dua tahun ini dianggap sebagai waktu yang ideal bagi pelaku usaha untuk melakukan stabilisasi bisnis dan merasakan dampak langsung dari penurunan biaya modal.

Kebijakan ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan sebuah investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi nasional dari unit terkecil, yaitu keluarga. Perempuan seringkali menjadi pengelola keuangan utama dalam rumah tangga, sehingga ketika ekonomi perempuan meningkat, kesejahteraan anak-anak dan pendidikan keluarga juga akan ikut terangkat.

Implementasi program ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan secara efektif. Dengan modal yang lebih murah, para perempuan prasejahtera diharapkan mampu naik kelas dari sektor ultra mikro menuju sektor mikro yang lebih mapan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal penyaluran subsidi ini agar tidak terjadi salah sasaran dan benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.

Melalui langkah berani ini, pemerintah menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis gender adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri. Masyarakat kini menantikan bagaimana teknis penyaluran di lapangan agar manfaat dari subsidi bunga ini dapat segera dirasakan oleh para pejuang ekonomi perempuan di berbagai daerah.

Related Post

Strategi Jitu BI Tarik Modal Asing

Strategi Jitu BI Tarik Modal Asing

Okt. 11, 2026

Jabarpos.id – Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk tidak mengikuti langkah agresif bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), dalam menaikkan suku bunga ternyata membuahkan

Aturan Baru IPO Makin Ketat

Aturan Baru IPO Makin Ketat

Okt. 11, 2026

Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia bersiap menghadapi babak baru yang lebih menantang bagi para pelaku usaha. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengumumkan kebijakan

Strategi HSBC Kejar Nasabah Tajir

Strategi HSBC Kejar Nasabah Tajir

Okt. 11, 2026

Jabarpos.id – Langkah strategis tengah diambil oleh PT Bank HSBC Indonesia di tengah rencana besar perusahaan untuk melakukan transisi bisnis. Meski telah mengumumkan rencana pelepasan

Saham TRIN Merosot Usai Rahayu Saraswati Mundur

Saham TRIN Merosot Usai Rahayu Saraswati Mundur

Okt. 11, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia dikejutkan dengan pergerakan tajam saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN). Emiten yang bergerak di sektor properti ini mengalami tekanan

Strategi BI Hadapi Gejolak Global

Strategi BI Hadapi Gejolak Global

Okt. 11, 2026

Jabarpos.id – Dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian kini menjadi tantangan besar bagi otoritas moneter di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Gubernur Bank

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com