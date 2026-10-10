Strategi Baru Pemerintah Tutup Defisit APBN

Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal nasional menjelang penghujung tahun 2026. Langkah besar ini diambil guna memastikan ketersediaan dana untuk menutup celah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diproyeksikan mengalami peningkatan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk melakukan lelang surat utang pada kuartal keempat (Q4) tahun 2026. Rencana ini merupakan bagian dari upaya menambal defisit APBN 2026 yang diperkirakan menyentuh angka Rp 734,3 triliun atau sekitar 2,68% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan target awal yang sebelumnya dipatok pada level Rp 689,1 triliun.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Suminto merinci bahwa terdapat 12 jadwal lelang surat utang yang telah dipersiapkan. Rangkaian lelang tersebut terbagi secara proporsional, yakni terdiri dari enam kali lelang Surat Berharga Negara (SBN) reguler yang dijadwalkan setiap hari Selasa, serta enam kali lelang Sukuk atau SBN berbasis syariah.

Tidak hanya melalui lelang pasar perdana, pemerintah juga telah menyusun jadwal penerbitan SBN ritel untuk masyarakat luas, di antaranya seri SBR015 dan ST017. Selain instrumen surat utang, pemerintah juga mengantisipasi adanya penarikan pinjaman dari lembaga bilateral maupun multilateral dengan nilai mencapai US$ 1,8 miliar pada periode yang sama.

"Kami masih memiliki potensi untuk menarik pinjaman bilateral dan multilateral yang sudah siap dieksekusi pada kuartal keempat 2026," ujar Suminto menekankan pentingnya ketersediaan likuiditas tersebut.

Terkait rencana penerbitan SBN dalam denominasi mata uang asing atau global bond, pemerintah bersikap sangat fleksibel. Suminto menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan pikiran (open minded) dengan terus memantau dinamika pasar keuangan global yang saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat fluktuatif.

Hingga memasuki bulan September 2026, data menunjukkan bahwa realisasi utang neto pemerintah telah mencapai Rp 494,3 triliun atau setara dengan 59,4% dari total target tahunan. Komposisi utang tersebut didominasi oleh SBN neto sebesar Rp 497,5 triliun, sementara untuk pinjaman neto tercatat berada di angka negatif Rp 3,2 triliun.

Kinerja pasar surat utang Indonesia sejauh ini menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari bid to cover ratio yang terjaga, di mana untuk SUN mencapai 1,87 kali dan untuk SBSN mencapai 2,52 kali. Partisipasi investor asing pun tergolong cukup aktif, yang turut mendorong aliran modal masuk (capital inflow) ke pasar SBN sebesar Rp 36,7 triliun hingga awal Oktober 2026.

Selain investor asing, dukungan dari institusi domestik seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun juga menjadi tulang punggung utama. Hingga September, sektor asuransi dan dana pensiun telah melakukan pembelian SBN neto sebesar Rp 137,4 triliun, sebuah pertumbuhan yang mencapai 10,6% dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa kepercayaan pasar terhadap instrumen utang negara tetap solid di tengah tantangan ekonomi global.