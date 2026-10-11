Misteri Dana Triliunan Anak Konglomerat Sawit

Jabarpos.id – Dunia hukum internasional tengah menyoroti kasus penyitaan dana fantastis senilai Rp1,9 triliun milik seorang pengusaha asal Indonesia di Singapura. Dana tersebut merupakan milik Bill Darmadi, putra dari Surya Darmadi, sosok konglomerat sawit yang sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus korupsi besar di tanah air.

Kasus ini bermula ketika otoritas Singapura, melalui Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), melakukan penyitaan terhadap empat rekening bank milik Bill Darmadi pada Mei 2023. Langkah tegas ini diambil setelah adanya dugaan bahwa Bill terlibat dalam upaya mempertahankan hasil kejahatan yang berasal dari aktivitas ilegal ayahnya.

Surya Darmadi sendiri telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh pengadilan Indonesia atas kasus korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara dalam jumlah sangat besar. Dalam persidangan sebelumnya, Surya juga dikenakan denda mencapai Rp41,9 triliun, salah satu denda terbesar dalam sejarah hukum korupsi di Indonesia.

Penyelidikan CPIB mengungkap adanya aliran dana mencurigakan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang terafiliasi dengan Surya Darmadi. Uang tersebut diduga dialirkan melalui entitas luar negeri seperti Rich Asian dan Palmbridge, sebelum akhirnya mendarat di rekening pribadi Bill Darmadi di Singapura.

Namun, drama hukum baru saja memasuki babak baru. Pengadilan Singapura dalam putusan terbarunya menemukan adanya "kelalaian prosedural yang signifikan" yang dilakukan oleh CPIB. Hakim Distrik Shen Wanqin mengungkapkan bahwa lembaga anti-korupsi Singapura tersebut telah melanggar hak Bill Darmadi untuk memberikan pembelaan atau didengar pendapatnya.

Kesalahan fatal yang ditemukan adalah keterlambatan CPIB dalam melaporkan penyitaan aset kepada hakim magistrat. Berdasarkan aturan hukum, laporan tersebut seharusnya sudah masuk dalam waktu satu tahun sejak penyitaan dilakukan. Namun, CPIB melewati tenggat waktu tersebut, yang mengakibatkan mereka dianggap tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengendalikan dana tersebut selama periode tertentu.

Meski demikian, Hakim Shen menegaskan bahwa kelalaian administratif ini tidak secara otomatis mengharuskan dana tersebut dikembalikan kepada Bill Darmadi. Hal ini dikarenakan adanya dugaan kuat bahwa sebagian besar dana tersebut memang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi di sektor perkebunan kelapa sawit.

Dalam putusannya, hakim menyebutkan bahwa meski terdapat kesalahan prosedur yang serius, dasar untuk menyita aset tersebut tetap kuat karena adanya indikasi aliran uang ilegal dari praktik bisnis tanpa izin yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Namun, terdapat pengecualian untuk dana sekitar US$8,7 juta yang hingga kini belum dapat dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana sang ayah.

Saat ini, proses hukum masih terus bergulir di Pengadilan Tinggi Singapura. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi otoritas penegak hukum mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum agar tidak mencederai hak-hak individu yang sedang diperiksa.