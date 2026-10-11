Sektor Saham Paling Cuan Saat Ini

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Endang Wulansari

11 Oktober 2026, 15:31 WIB

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Jabarpos.id – Dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian tengah menjadi sorotan tajam para pelaku pasar modal. Di tengah fluktuasi kebijakan moneter Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik yang tak kunjung mereda, investor kini tengah mencari celah untuk mengamankan keuntungan mereka. Fenomena ini memicu pertanyaan besar: sektor mana yang akan menjadi primadona di tengah badai sentimen global tersebut?

Investment Director Sucor Asset Management, Dimas Yusuf, memberikan pandangan optimis terkait posisi Indonesia di tengah gejolak harga komoditas dunia. Menurutnya, lonjakan harga komoditas global justru membawa angin segar bagi perekonomian nasional. Kenaikan harga batu bara dan minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) diprediksi akan mendongkrak pendapatan negara secara signifikan. Sebagai negara eksportir utama, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk memetik keuntungan dari kenaikan harga barang tambang dan perkebunan tersebut.

Sektor Saham Paling Cuan Saat Ini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain faktor komoditas, ketahanan ekonomi Indonesia juga didukung oleh langkah proaktif otoritas dalam menjaga stabilitas devisa. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dinilai menjadi instrumen krusial yang memperkuat cadangan devisa negara. Langkah ini memberikan bantalan tambahan bagi ekonomi nasional agar tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal yang sering kali memicu pelarian modal.

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Namun, Dimas tidak menampik bahwa tantangan besar masih membayangi. Fokus utama yang harus diwaspadai adalah arah kebijakan suku bunga dari Federal Reserve (The Fed) serta penguatan indeks dolar AS. Fenomena penguatan dolar ini berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia diharapkan tetap waspada dan melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas nilai tukar agar tetap terkendali di tengah tekanan global.

Beralih ke isu domestik, pasar juga tengah menyoroti kemungkinan adanya perombakan atau reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo. Meski isu politik ini kerap memicu spekulasi, Dimas menilai dampaknya terhadap pasar modal tidak akan terlalu signifikan. Bagi investor asing, fokus utama mereka bukan sekadar pada susunan personil kabinet, melainkan pada stabilitas politik secara keseluruhan. Selama stabilitas politik dalam negeri terjaga, kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia akan tetap kokoh.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat sentimen campuran antara kenaikan harga komoditas dan tekanan nilai tukar, sektor berbasis komoditas tetap menjadi pilihan menarik bagi investor. Para pelaku pasar kini tengah menimbang secara cermat bagaimana pergerakan indeks MSCI dan kebijakan The Fed akan mempengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia. Strategi investasi yang tepat dalam menghadapi volatilitas ini akan menjadi kunci utama dalam meraih profit di tahun ini. Laporan mendalam mengenai arah investasi ini telah dirangkum secara komprehensif melalui diskusi bersama para ahli di jabarpos.id.

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