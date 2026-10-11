Dinamika Rupiah dan Isu Kabinet Baru

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Endang Wulansari

11 Oktober 2026, 18:31 WIB

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<strong>Jabarpos.id – </strong> Kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan yang penuh dengan dinamika, baik dari faktor eksternal global maupun isu domestik yang berkembang di tanah air. Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia yang memicu fluktuasi harga komoditas, nilai tukar Rupiah dan stabilitas pasar keuangan menjadi sorotan utama para investor.

Investment Director Sucor Asset Management, Dimas Yusuf, memberikan pandangan optimis di tengah gejolak tersebut. Menurutnya, kenaikan harga komoditas global seperti batu bara dan Crude Palm Oil (CPO) justru membawa angin segar bagi perekonomian nasional. Sebagai negara eksportir utama kedua komoditas tersebut, lonjakan harga di pasar internasional secara otomatis akan mendongkrak pendapatan negara melalui aliran devisa yang lebih besar.

Dinamika Rupiah dan Isu Kabinet Baru
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lebih lanjut, Dimas menekankan bahwa langkah pemerintah melalui kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) menjadi kunci penting dalam menjaga ketahanan cadangan devisa Indonesia. Kebijakan ini dinilai efektif dalam memastikan aliran dana dari hasil ekspor tetap berada di dalam negeri, sehingga mampu memberikan bantalan yang kuat bagi nilai tukar Rupiah saat menghadapi tekanan global.

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Namun, optimisme ini bukan tanpa tantangan. Dimas mengingatkan bahwa Bank Indonesia (BI) tetap harus waspada terhadap pergerakan indeks dolar AS yang masih menunjukkan penguatan signifikan. Penguatan dolar ini menjadi ancaman nyata bagi pelemahan nilai tukar Rupiah. Selain itu, arah kebijakan suku bunga global juga menjadi variabel krusial yang harus dipantau secara ketat agar stabilitas moneter tetap terjaga.

Beralih ke isu dalam negeri, perhatian pelaku pasar kini juga tertuju pada rumor mengenai perombakan atau reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo. Meski isu ini cukup hangat diperbincangkan di kalangan pengamat politik dan ekonomi, Dimas menilai bahwa dampak langsungnya terhadap pasar keuangan tidak akan terlalu signifikan.

Bagi investor asing, fokus utama mereka bukanlah pada siapa yang mengisi posisi menteri, melainkan pada stabilitas politik secara keseluruhan. Selama transisi atau perubahan struktur pemerintahan tidak mengganggu stabilitas politik dan kepastian hukum di Indonesia, maka arus modal asing diprediksi akan tetap stabil. Investor lebih mengutamakan keberlanjutan kebijakan ekonomi yang pro-pertumbuhan dibandingkan sekadar perubahan wajah di jajaran kabinet.

Menghadapi situasi ini, para pelaku pasar disarankan untuk tetap jeli melihat peluang di sektor-sektor komoditas yang diuntungkan oleh kenaikan harga global, sembari tetap memperhatikan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia. Keseimbangan antara menjaga stabilitas nilai tukar dan memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas akan menjadi kunci utama dalam menavigasi pasar keuangan Indonesia ke depan. Melansir laporan dari jabarpos.id, dinamika ini menjadi pelajaran penting bagi investor untuk selalu adaptif terhadap perubahan sentimen global dan domestik.

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