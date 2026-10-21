Skandal IPO BREN Berujung Denda Triliunan

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Endang Wulansari

21 Oktober 2026, 21:31 WIB

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Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia tengah diguncang oleh kabar mengejutkan terkait penegakan hukum terhadap salah satu emiten raksasa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menjatuhkan sanksi berat terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Emiten yang terafiliasi dengan konglomerat ternama Prajogo Pangestu ini kini menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya praktik manipulasi informasi dalam proses pemesanan saham.

Dalam sebuah langkah tegas, OJK telah menyerahkan surat sanksi administratif secara langsung kepada pihak-pihak yang melanggar. Proses penyerahan sanksi ini dilakukan dengan pengawalan ketat, dihadiri oleh Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Khoirul Muttaqien. Tak main-main, pihak kepolisian juga turut hadir dalam agenda tersebut, diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim POLRI, Kombes Pol. Suhasto. Kehadiran jajaran POLRI ini menegaskan adanya sinergi kuat antara regulator keuangan dan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana di sektor pasar modal.

Skandal IPO BREN Berujung Denda Triliunan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan temuan investigasi OJK, salah satu pihak yang terkena dampak sanksi adalah AH Ltd, yang dijatuhi denda fantastis mencapai Rp500 miliar. Pelanggaran ini berkaitan erat dengan upaya pengaburan informasi mengenai identitas pihak yang melakukan pemesanan saham BREN. Tindakan ini dinilai melanggar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana telah diubah dalam regulasi terbaru.

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Lebih dalam lagi, OJK mengungkap fakta adanya upaya sistematis untuk menyesatkan publik dalam proses pemesanan saham. Ditemukan indikasi bahwa sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan pengendali perusahaan berhasil mendapatkan jatah alokasi saham dalam jumlah yang sangat masif. Hal ini dilakukan dengan cara menyembunyikan identitas asli mereka, sehingga seolah-olah pemesanan dilakukan oleh pihak yang berbeda.

Dampak dari praktik manipulatif ini sangat merugikan ekosistem pasar. Dengan adanya pengaburan identitas tersebut, kepemilikan saham BREN menjadi terkonsentrasi hanya pada sekelompok pihak tertentu saja. Akibatnya, jumlah saham yang beredar secara bebas di pasar menjadi sangat terbatas, yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan harga dan merugikan investor ritel.

OJK menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia. Langkah ini diambil guna memastikan terciptanya mekanisme perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Selain untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar, pengawasan ketat ini bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kredibilitas pasar modal tanah air. Melalui penegakan hukum yang konsisten, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh pelaku pasar.

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