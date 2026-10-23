Laba Bank Mandiri Tembus Rp45 Triliun

Author Image

Endang Wulansari

24 Oktober 2026, 00:04 WIB

Share

Jabarpos.id – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kembali menunjukkan taringnya di industri perbankan nasional dengan mencatatkan performa keuangan yang sangat impresif. Hingga kuartal III tahun 2026, bank pelat merah ini berhasil membukukan laba bersih konsolidasi mencapai Rp45,5 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 20,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (YoY).

Lonjakan keuntungan ini tidak lepas dari strategi ekspansi kredit yang berbasis ekosistem, penguatan transaksi digital, serta produktivitas bisnis yang terus meroket. Selain itu, pengelolaan aset yang sehat dan pengembangan bisnis bullion (emas) turut menjadi motor penggerak utama pertumbuhan perusahaan.

Laba Bank Mandiri Tembus Rp45 Triliun
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, mengungkapkan bahwa dari sisi intermediasi, penyaluran kredit secara bank only telah menyentuh angka Rp1.605,8 triliun per September 2026, atau tumbuh 16% secara tahunan. Kekuatan ini didukung pula oleh penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp1.750,2 triliun, naik 17,7% YoY. Secara keseluruhan, total aset perusahaan melonjak 20,1% menjadi Rp2.404,1 triliun.

Also Read

Strategi Jaga Nilai Saham PTBA Melambung

Strategi Baru Antam Perkuat Bisnis

Strategi Baru BEI Ubah Wajah IHSG

Kredit Perbankan Tumbuh Pesat di Tengah Gejolak

Emiten RI Tetap Cuan Meski Pasar Bergolak

"Pertumbuhan bisnis kami telah menjangkau berbagai lapisan ekonomi, mulai dari pemerintah, BUMN, sektor usaha penopang, hingga UMKM dan masyarakat luas," ujar Novita dalam keterangan resminya.

Keberhasilan ini juga berdampak langsung pada kesejahteraan pemegang saham. Sepanjang tahun 2026, Bank Mandiri telah membagikan dividen total sebesar Rp50,6 triliun, termasuk dividen interim sebesar Rp6,16 triliun. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis yang agresif dengan pengembalian nilai yang berkelanjutan bagi investor.

Ekosistem Digital dan Inovasi Emas

Tidak hanya fokus pada angka, Bank Mandiri juga melakukan transformasi layanan secara masif. Melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, perusahaan berhasil mencatat 42,6 juta pengguna terdaftar dengan volume transaksi mencapai 4,18 miliar kali. Inovasi terbaru yang menarik perhatian adalah layanan bullion. Sebagai bank konvensional pertama yang memiliki izin bank bullion, Mandiri kini menawarkan kemudahan investasi emas, mulai dari tabungan emas hingga cicilan emas melalui satu ekosistem digital.

Direktur Operations Bank Mandiri, Timothy Utama, menekankan bahwa transformasi layanan bertujuan untuk memberikan pengalaman nasabah yang lebih personal dan efisien. Salah satu buktinya adalah penurunan jumlah keluhan nasabah hingga 74% berkat perbaikan sistem di kantor cabang maupun kanal digital.

"Nasabah adalah pusat dari setiap langkah transformasi kami. Kami ingin setiap interaksi memberikan solusi nyata, baik melalui kecepatan layanan maupun kemudahan akses digital," tegas Timothy.

Di sisi segmen bisnis, platform Kopra by Mandiri juga menunjukkan performa gemilang dengan nilai transaksi mencapai Rp22.801 triliun. Dengan hadirnya Kopra Mobile, para pelaku usaha kini dapat mengelola operasional bisnis mereka dengan lebih fleksibel dan aman melalui genggaman tangan.

Related Post

Strategi Jaga Nilai Saham PTBA Melambung

Strategi Jaga Nilai Saham PTBA Melambung

Okt. 24, 2026

Jabarpos.id – PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA tengah menyiapkan manuver strategis guna memperkuat posisi perusahaan di tengah dinamika pasar modal yang fluktuatif. Salah

Strategi Baru Antam Perkuat Bisnis

Strategi Baru Antam Perkuat Bisnis

Okt. 23, 2026

Jabarpos.id – PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) terus menunjukkan taringnya di industri pertambangan dengan memperkuat fondasi bisnis secara agresif. Langkah strategis ini diambil guna mengawal

Strategi Baru BEI Ubah Wajah IHSG

Strategi Baru BEI Ubah Wajah IHSG

Okt. 23, 2026

Jabarpos.id – Lanskap pasar modal Indonesia tengah bersiap menghadapi babak baru yang cukup signifikan. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi melakukan penyesuaian terhadap kriteria evaluasi

Kredit Perbankan Tumbuh Pesat di Tengah Gejolak

Kredit Perbankan Tumbuh Pesat di Tengah Gejolak

Okt. 23, 2026

Jabarpos.id – Sektor perbankan nasional menunjukkan performa yang sangat impresif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa penyaluran kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan

Emiten RI Tetap Cuan Meski Pasar Bergolak

Emiten RI Tetap Cuan Meski Pasar Bergolak

Okt. 23, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah berada dalam pusaran ketidakpastian yang cukup tinggi. Sentimen negatif terkait perubahan status indeks MSCI yang mengancam posisi Indonesia dari

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com