Strategi Jaga Nilai Saham PTBA Melambung

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Endang Wulansari

24 Oktober 2026, 00:31 WIB

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Jabarpos.id – PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA tengah menyiapkan manuver strategis guna memperkuat posisi perusahaan di tengah dinamika pasar modal yang fluktuatif. Salah satu opsi yang kini tengah dikaji secara serius oleh manajemen adalah rencana pembelian kembali saham atau share buyback. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata perusahaan dalam menjaga stabilitas nilai saham serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Keputusan untuk mengkaji opsi buyback ini bukan tanpa alasan. Manajemen PTBA menyadari bahwa menjaga kepercayaan investor adalah kunci utama dalam mempertahankan reputasi perusahaan di bursa efek. Berdasarkan keterangan resmi, perusahaan terus memantau secara ketat perkembangan ekonomi makro, tren di industri energi global, hingga pergerakan pasar modal yang sering kali tidak menentu.

Strategi Jaga Nilai Saham PTBA Melambung
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Eko Prayitno, selaku Corporate Secretary Division Head PTBA, menegaskan bahwa segala langkah yang diambil akan melalui proses kajian yang sangat mendalam. Ia menekankan bahwa setiap keputusan korporasi harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang terukur serta tetap berpijak pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, seluruh rencana tersebut dipastikan tidak akan menabrak regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait.

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"Kami memahami betapa pentingnya merespons dinamika pasar dengan bijak. Saat ini, manajemen sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai opsi strategis, termasuk potensi buyback saham. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tetap selaras dengan kerangka regulasi yang berlaku," ungkap Eko dalam pernyataan tertulisnya.

Kondisi keuangan PTBA saat ini memang sedang berada dalam tren yang sangat positif. Di tengah ketidakpastian industri energi dunia, perusahaan pelat merah ini justru berhasil mencatatkan lonjakan kinerja keuangan yang sangat impresif pada paruh pertama tahun 2026.

Berdasarkan data laporan keuangan, pada Semester I 2026, PTBA berhasil meraup pendapatan sebesar Rp22,03 triliun, atau tumbuh 8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Namun, yang paling mencolok adalah pertumbuhan laba bersihnya yang meroket tajam hingga 218% secara tahunan (year-on-year), dengan total mencapai Rp2,65 triliun. Kenaikan fantastis ini didorong oleh pemulihan operasional pada kuartal kedua, peningkatan volume penjualan ekspor, serta perbaikan harga jual rata-rata batu bara di pasar internasional.

Dari sisi operasional, PTBA mencatatkan produksi batu bara sebesar 19,45 juta ton dengan total penjualan mencapai 21,10 juta ton. Menariknya, porsi ekspor mengalami kenaikan sebesar 5% dengan volume mencapai 10,33 juta ton. Meski gencar melakukan ekspansi pasar global, PTBA tetap memegang teguh komitmen terhadap ketahanan energi nasional. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penjualan domestik sebesar 10,77 juta ton, yang mencakup sekitar 51% dari total penjualan perusahaan.

Manajemen menegaskan bahwa meskipun rencana buyback sedang dikaji, fokus utama perusahaan tetap pada menjaga likuiditas, kebutuhan modal kerja, dan rencana pengembangan bisnis jangka panjang. PTBA berkomitmen untuk terus menjalankan agenda transformasi demi mewujudkan kedaulatan energi nasional. Jika keputusan buyback akhirnya diambil, PTBA akan segera melakukan keterbukaan informasi kepada publik sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

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