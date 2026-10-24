IHSG Melaju Tinggi di Tengah Tekanan Asing

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Endang Wulansari

25 Oktober 2026, 02:04 WIB

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Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang cukup impresif di tengah dinamika pasar global yang penuh ketidakpastian. Meskipun berbagai sentimen negatif menghantam pasar keuangan, bursa saham Indonesia berhasil mempertahankan momentum positifnya dengan melaju ke zona hijau. Hingga pembukaan sesi kedua pada perdagangan Jumat (23/10/2026), indeks terpantau mampu melenggang stabil di level 5.400-an.

Kenaikan ini tergolong cukup mengejutkan mengingat kondisi makroekonomi yang sedang tidak menentu. Di satu sisi, pasar modal Indonesia mencoba mencari pijakan kuat di tengah pengaruh indeks MSCI yang terus bergerak fluktuatif. Di sisi lain, tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang belum mereda turut memberikan tekanan psikologis bagi para investor global, yang biasanya cenderung menghindari aset-aset di pasar negara berkembang (emerging markets).

IHSG Melaju Tinggi di Tengah Tekanan Asing
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, fenomena menarik terjadi pada pergerakan mata uang. Di saat IHSG menunjukkan kekuatan dengan bergerak naik, nilai tukar Rupiah justru tampak sedang berjuang keras. Mata uang Garuda tercatat mengalami pelemahan hingga menyentuh level Rp 18.075 per Dolar AS. Kontradiksi antara penguatan indeks saham dan pelemahan nilai tukar ini menjadi perhatian serius bagi para pelaku pasar dan analis ekonomi.

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Kondisi ini memicu berbagai spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pasar modal Indonesia. Salah satu isu yang mencuat di kalangan pengamat adalah dampak dari pembentukan atau pengaruh badan pengelola investasi baru, Danantara. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah pergerakan pasar saat ini merupakan respons terhadap kebijakan struktural baru tersebut atau sekadar reaksi sesaat terhadap sentimen global.

Selain itu, fenomena arus modal asing (foreign outflow) yang terus terjadi menjadi teka-teki besar. Meskipun indeks mampu menguat, aliran dana investor asing yang terus keluar dari pasar saham domestik memberikan sinyal waspada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun investor lokal mampu menjaga daya dorong indeks, kepercayaan investor global masih tertahan oleh risiko-risiko eksternal.

Para pelaku pasar kini tengah memantau dengan saksama sektor-sektor mana saja yang akan menjadi motor penggerak utama dalam beberapa waktu ke depan. Apakah sektor perbankan akan kembali memimpin, ataukah sektor komoditas yang akan mengambil alih peran sebagai penopang indeks di tengah fluktuasi harga energi dunia?

Analisis mendalam mengenai pergerakan pasar modal RI, kinerja Rupiah, serta proyeksi sektor unggulan menjadi sangat krusial bagi para investor untuk menentukan strategi investasi mereka. Di tengah situasi yang penuh dengan "sinyal campuran" ini, kehati-hatian dalam menempatkan modal menjadi kunci utama agar tetap mampu meraih keuntungan di tengah volatilitas yang tinggi. Melansir ulasan dari pakar pasar modal, dinamika ini diprediksi akan terus berlanjut hingga penutupan pekan ini.

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