Ambisi Besar Geo Dipa Kejar 1 GW

Jabarpos.id – Sektor energi terbarukan di Indonesia tengah memasuki babak baru yang penuh optimisme. PT Geo Dipa Energi (Persero) secara resmi mengumumkan langkah strategis besar-besaran untuk memperluas jangkauan operasionalnya melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Target yang dipasang tidak main-main, yakni mencapai kapasitas sebesar 1 Gigawatt (GW) guna memperkuat ketahanan energi nasional berbasis energi bersih.

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis, mengungkapkan bahwa perusahaan tengah menyusun peta jalan pembiayaan yang komprehensif untuk mendukung ambisi tersebut. Salah satu poin krusial dalam strategi ini adalah rencana penerbitan obligasi yang diproyeksikan akan dirilis pada tahun 2028 mendatang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya diversifikasi sumber pendanaan guna memastikan proyek-proyek pengembangan panas bumi berjalan sesuai jadwal.

Selain mengandalkan instrumen utang melalui obligasi, Geo Dipa juga menerapkan strategi internal yang disiplin. Perusahaan berkomitmen untuk menggunakan laba yang dihasilkan guna memperkuat ekuitas pada periode berikutnya. Penguatan modal ini dianggap vital agar perusahaan memiliki fondasi finansial yang kokoh sebelum melangkah ke ekspansi yang lebih masif. Tidak hanya itu, skema kerja sama kemitraan atau partnership juga menjadi salah satu pilar utama dalam mencari pendanaan proyek geothermal di masa depan.

Namun, tantangan dalam industri panas bumi memang tidaklah ringan. Risiko eksplorasi yang tinggi seringkali menjadi penghambat utama bagi para investor. Menyadari hal tersebut, Geo Dipa Energi telah menyiapkan langkah mitigasi risiko yang sistematis. Perusahaan kini tengah memperkuat kajian teknis serta survei geologi secara mendalam. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan teknis mengenai akses terhadap sumber energi panas bumi sebelum investasi besar dikucurkan.

Lebih jauh lagi, Geo Dipa tidak bergerak sendirian. Dalam upaya membagi beban risiko eksplorasi, perusahaan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui inisiatif khusus. Salah satunya adalah skema Geothermal Risk Exploration Mitigation (GREM) serta paket Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP). Program-program ini dirancang untuk memberikan rasa aman bagi para pemangku kepentingan dan calon mitra investasi, sehingga risiko kegagalan dalam tahap pencarian sumber energi dapat diminimalisir.

Melalui kombinasi antara penguatan modal internal, penerbitan surat utang, kemitraan strategis, dan dukungan kebijakan pemerintah, Geo Dipa Energi optimis dapat mewujudkan target 1 GW tersebut. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi listrik nasional, tetapi juga mempercepat transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Melansir laporan dari jabarpos.id, fokus utama perusahaan saat ini adalah memastikan setiap langkah ekspansi didasari oleh data geologi yang akurat dan struktur keuangan yang sehat.