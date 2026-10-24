Strategi Perkuat Pasar Modal RI

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Endang Wulansari

24 Oktober 2026, 12:04 WIB

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Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah bayang-bayang potensi penurunan klasifikasi pasar saham tanah air oleh MSCI, dari status Emerging Market menjadi Standalone Market, para regulator dan pelaku industri kini tengah bergerak cepat melakukan transformasi besar-besaran. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan kepercayaan investor global tidak luntur.

Ancaman penurunan status klasifikasi ini bukan perkara sepele bagi ekosistem keuangan di Indonesia. Perubahan status tersebut berpotensi memengaruhi arus modal masuk, terutama dari investor institusi asing yang sangat bergantung pada indeks global seperti MSCI dalam menentukan strategi investasi mereka. Jika klasifikasi turun, risiko keluarnya dana asing secara masif menjadi ancaman nyata yang dapat mengguncang stabilitas bursa saham domestik.

Strategi Perkuat Pasar Modal RI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Prama Nugraha, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. APEI bersama dengan berbagai asosiasi pasar modal lainnya terus memperkuat koordinasi lintas sektoral. Fokus utama dari upaya ini adalah menciptakan ekosistem pasar yang lebih wajar, sehat, dan transparan. Salah satu poin krusial yang tengah digalakkan adalah upaya peningkatan free float atau jumlah saham yang beredar di publik.

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Menurut Prama, peningkatan free float merupakan kunci untuk meningkatkan likuiditas pasar. Dengan jumlah saham yang beredar di publik lebih banyak, pasar akan menjadi lebih dinamis dan tidak mudah dimanipulasi oleh pergerakan segelintir pihak. Hal ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada investor bahwa pasar modal Indonesia memiliki mekanisme yang sehat dan terbuka bagi semua kalangan.

Upaya perbaikan struktural ini diharapkan tidak hanya sekadar menjadi respons terhadap tekanan eksternal, tetapi juga menjadi fondasi jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika langkah-langkah perbaikan ini berhasil diimplementasikan secara konsisten, pasar saham Indonesia diprediksi akan mengalami pemulihan yang signifikan.

Dampak positif dari penguatan pasar ini diharapkan dapat merembet ke sektor lain, seperti meningkatnya minat investor untuk masuk ke instrumen obligasi. Selain itu, iklim pasar yang lebih stabil akan memicu gelombang baru dalam aksi korporasi, khususnya melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO). Perusahaan-perusahaan dengan fundamental bisnis yang kuat diprediksi akan lebih berani melantai di bursa untuk mencari pendanaan ekspansi.

Melalui transformasi yang terencana, Indonesia berupaya membuktikan bahwa pasar modalnya memiliki daya tahan tinggi. Sinergi antara regulator, asosiasi, dan pelaku pasar menjadi kunci utama agar Indonesia tetap mampu bersaing di kancah global dan mempertahankan statusnya sebagai pasar berkembang yang menjanjikan bagi para investor dunia. Melansir laporan dari jabarpos.id, langkah strategis ini menjadi harapan besar bagi keberlanjutan ekonomi nasional di masa depan.

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