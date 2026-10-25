Strategi Baru Pertamina Amankan Stok BBM

Jabarpos.id – PT Pertamina (Persero) tengah mengambil langkah agresif guna menjamin ketersediaan energi di seluruh pelosok tanah air. Perusahaan pelat merah ini berkomitmen untuk memperkuat rantai pasokan serta mengoptimalkan jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM) agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala. Langkah strategis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan volume pasokan hingga inovasi layanan di titik-titik penjualan.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas energi nasional. Menurutnya, Pertamina tidak hanya sekadar menjual produk, tetapi juga mengemban amanah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses energi yang mudah dan berkelanjutan.

"Pertamina mengemban amanah untuk memastikan pasokan BBM tersedia untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Karena itu, kami menjalankan tiga komitmen strategis untuk terus memperbaiki layanan kepada masyarakat, yakni penambahan pasokan, penambahan jam operasi, serta layanan tambahan lainnya," ungkap Simon dalam keterangan resminya, Minggu (25/10/2026).

Dalam menjalankan misi tersebut, Simon menjelaskan bahwa fokus utama perusahaan adalah memperkuat keandalan proses distribusi. Dengan memperkuat jalur logistik dari kilang hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pertamina berupaya memastikan stok BBM di setiap daerah tetap berada pada level yang aman. Hal ini penting untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang bisa terjadi sewaktu-waktu di berbagai wilayah.

Selain masalah ketersediaan stok, Pertamina juga menyasar aspek kenyamanan konsumen melalui penambahan jam operasional. Kebijakan ini tidak hanya berlaku pada jam layanan di SPBU, tetapi juga mencakup operasional di terminal BBM hingga kesiapan armada mobil tangki. Penambahan jam kerja ini akan diterapkan secara fleksibel pada kondisi-kondisi tertentu guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa hambatan waktu.

Tak berhenti di situ, Pertamina juga menyiapkan berbagai layanan tambahan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Salah satu inovasi yang disiapkan adalah penyediaan SPBU modular untuk menjangkau area yang sulit diakses, serta layanan pengisian BBM dalam kemasan yang dapat langsung diberikan kepada konsumen di area SPBU.

"Pertamina adalah BUMN yang mengemban amanah untuk menyediakan BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, kami adalah pelayan masyarakat. Tugas kami adalah melayani kebutuhan BBM seluruh rakyat Indonesia," tegas Simon dengan penuh keyakinan.

Menutup pernyataannya, Simon menyampaikan apresiasi mendalam kepada masyarakat yang terus memberikan kepercayaan kepada Pertamina. Ia juga memberikan penghormatan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan dari TNI dan Polri yang selama ini turut membantu menjaga kelancaran distribusi energi di lapangan. Pertamina berjanji akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga ketahanan energi nasional.