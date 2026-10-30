Nasib Minyak dan Emas di Tengah Gejolak Dunia

Jabarpos.id – Ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi pasar keuangan dunia kini menciptakan dinamika yang cukup kontras pada pergerakan komoditas utama. Di tengah situasi geopolitik dan ekonomi yang sulit diprediksi, dua aset yang paling diperhatikan oleh para investor, yakni minyak mentah dan emas, justru menunjukkan arah pergerakan yang saling bertolak belakang. Fenomena ini memicu pertanyaan besar di kalangan pelaku pasar mengenai ke mana arah tren harga ke depannya.

Berdasarkan pantauan pasar terbaru, minyak mentah saat ini tampak masih mampu bertahan di level harga yang cukup tinggi. Meskipun berbagai tekanan ekonomi global terus membayangi, permintaan energi dan ketegangan di wilayah penghasil minyak tetap menjadi motor penggerak yang menjaga harga tetap kokoh. Kondisi ini memberikan sinyal bahwa sektor energi masih memiliki daya tahan yang kuat di tengah badai ketidakpastian global.

Namun, pemandangan yang berbeda justru terlihat pada logam mulia. Emas, yang selama ini dikenal sebagai aset safe haven atau pelindung nilai saat terjadi krisis, justru menunjukkan tren yang cenderung stagnan. Alih-alih melonjak tajam saat gejolak dunia meningkat, harga emas justru terlihat kesulitan untuk menembus level tertinggi baru dan bahkan menunjukkan kecenderungan melemah di beberapa sesi perdagangan.

Kondisi yang kontradiktif ini menciptakan teka-teki bagi para investor. Mengapa minyak tetap kuat sementara emas yang seharusnya menjadi perlindungan utama justru tampak lesu? Fenomena ini mencerminkan kompleksitas sentimen pasar yang tidak lagi hanya bergantung pada satu faktor tunggal.

Dalam sebuah diskusi mendalam pada program Road to jabarpos.id Awards 2026: Best Futures Companies yang berlangsung pada Kamis (29/10/2026), pakar pasar Crysania Suhartanto memberikan analisis tajam mengenai situasi ini. Ia memaparkan bahwa pergerakan harga komoditas saat ini sangat dipengaruhi oleh pergeseran ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter dan stabilitas geopolitik.

Menurut analisis tersebut, ketahanan harga minyak dipicu oleh kekhawatiran akan gangguan pasokan, sementara stagnasi emas mungkin disebabkan oleh penguatan mata uang tertentu atau perubahan persepsi risiko investor yang mulai beralih ke instrumen lain.

Bagi para pelaku pasar dan investor, situasi ini menuntut kewaspadaan ekstra. Pergerakan harga yang tidak searah ini menunjukkan bahwa strategi investasi tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional. Diversifikasi dan pemantauan terhadap data ekonomi makro menjadi kunci utama untuk menavigasi ketidakpastian di tengah pasar komoditas yang sedang mengalami anomali ini. Bagaimana nasib kedua komoditas ini dalam jangka panjang tetap menjadi misteri yang menunggu untuk terpecahkan seiring dengan perkembangan situasi global.