Jangan Terkecoh Sentimen Pasar OJK Beri Bocoran

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Endang Wulansari

30 Oktober 2026, 08:31 WIB

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Jabarpos.id – Dinamika pasar saham yang sedang mengalami fluktuasi tajam belakangan ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Menanggapi situasi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peringatan penting agar para investor dan pelaku bisnis tidak terjebak dalam sentimen jangka pendek, seperti perubahan indeks MSCI, dan tetap fokus pada kekuatan fundamental ekonomi serta kinerja riil perusahaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan bahwa gejolak yang terjadi di bursa saat ini tidak mencerminkan kondisi kesehatan ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Menurutnya, sangat krusial bagi pelaku pasar untuk mampu memisahkan antara kebisingan sentimen pasar global dengan realitas fundamental yang ada di dalam negeri.

Jangan Terkecoh Sentimen Pasar OJK Beri Bocoran
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan data terbaru dari laporan emiten kuartal II tahun 2026, kondisi perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) justru menunjukkan tren yang sangat positif. Friderica mengungkapkan bahwa sekitar 72 persen emiten di BEI berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 15 persen. Lebih impresif lagi, laba bersih perusahaan-perusahaan tersebut juga mengalami pertumbuhan yang solid di angka 16 persen.

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"Sebenarnya fundamental perusahaan-perusahaan kita cukup baik. Apalagi jika melihat potensi sektor tambang dan sumber daya lainnya yang memiliki prospek sangat besar di masa depan," ujar wanita yang akrab disapa Kiki tersebut dalam acara Rapimnas Kadin di Jakarta.

Kekuatan ekonomi Indonesia juga tercermin dari sektor perbankan yang sangat tangguh. Kiki menjelaskan bahwa bank-bank di Indonesia saat ini memiliki net interest margin (NIM) yang termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Pertumbuhan kredit pun menunjukkan angka yang sangat menjanjikan, di mana sempat menyentuh angka 13,6 persen—level tertinggi dalam satu dekade terakhir—sebelum akhirnya stabil di angka 13,2 persen.

Secara akumulatif, total penyaluran kredit telah menembus angka Rp9.200 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh dua digit hingga mencapai Rp10.492 triliun. Kesehatan industri perbankan ini didukung oleh rasio permodalan yang kuat di angka 24,3 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga rendah di level 2,07 persen.

Menariknya, pertumbuhan kredit korporasi melonjak tajam sebesar 21,03 persen, sementara sektor UMKM mulai menunjukkan pemulihan dengan kenaikan 2,68 persen. Kiki menambahkan bahwa kinerja kredit perbankan ini berjalan selaras dengan performa penjualan emiten di berbagai sektor, mulai dari pengolahan, perdagangan, hingga pertanian dan konstruksi.

Di tengah ketidakpastian global, seperti harga minyak yang melonjak di atas US$100 per barel dan ketegangan geopolitik, lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD justru memberikan sinyal positif. Mereka secara konsisten menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 dan 2027.

Oleh karena itu, OJK mengajak seluruh pelaku usaha untuk tetap optimis dan yakin terhadap masa depan pasar modal Indonesia. "Bedakan antara sentimen yang sedang terjadi saat ini dengan fundamental nyata yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan serta ekonomi Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya. Melalui pemahaman yang tepat, diharapkan para pelaku usaha dapat terus mendorong pengembangan dunia usaha di tengah tantangan global.

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