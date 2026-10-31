Strategi Hemat Bikin MR.DIY Meroket

Jabarpos.id – Sektor ritel di Indonesia kembali menunjukkan dinamika yang menarik di tengah perubahan perilaku konsumen. PT Daya Intiguna Yasa Tbk, atau yang lebih dikenal dengan merek MR.D.I.Y. Indonesia, baru saja mencatatkan pencapaian finansial yang sangat impresif pada periode sembilan bulan pertama tahun 2026. Perusahaan ritel perlengkapan rumah tangga ini berhasil membukukan lonjakan pendapatan yang signifikan, mencerminkan ketangguhan model bisnis mereka di pasar domestik.

Berdasarkan laporan kinerja terbaru, pendapatan MR.D.I.Y. Indonesia tumbuh sebesar 24,5% secara tahunan (year-on-year). Angka ini menempatkan total pendapatan perusahaan pada posisi Rp7,2 triliun sepanjang periode sembilan bulan pertama tahun 2026. Pertumbuhan pendapatan yang kuat ini diikuti dengan kenaikan laba kotor yang mencapai Rp3.686,2 miliar, atau tumbuh 15,1%. Tak hanya itu, performa positif ini juga merembet ke laba bersih perusahaan yang tercatat naik 12,9% menjadi Rp894,3 miliar.

Presiden Direktur MR.D.I.Y. Indonesia, Edwin Cheah, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari pergeseran pola belanja masyarakat Indonesia. Saat ini, konsumen cenderung menjadi lebih selektif dalam mengelola keuangan mereka. Masyarakat kini lebih memprioritaskan toko yang lokasinya strategis dan dekat dengan pusat aktivitas harian mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara praktis.

Fenomena ini terbukti dari data transaksi pelanggan yang melonjak hingga 23,3% pada periode yang sama. Edwin menjelaskan bahwa ekspansi toko ke berbagai wilayah baru menjadi kunci utama dalam menangkap peluang tersebut. Dengan menghadirkan gerai yang lebih dekat dengan pemukiman warga, MR.D.I.Y. berhasil memposisikan diri sebagai pilihan utama keluarga di Indonesia.

Keunggulan kompetitif MR.D.I.Y. terletak pada konsep "Hemat, Lengkap, Dekat". Setiap gerai menyediakan lebih dari 18.000 jenis produk yang terbagi dalam 10 kategori berbeda, mulai dari peralatan listrik, perkakas, alat tulis, hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam satu kali kunjungan saja.

Untuk menjaga agar harga tetap kompetitif dan terjangkau, perusahaan menerapkan sistem manajemen rantai pasok yang sangat efisien. Penggunaan pusat distribusi yang canggih, sistem logistik terintegrasi, serta pemantauan inventaris otomatis menjadi tulang punggung operasional mereka. Selain itu, hubungan jangka panjang dengan para pemasok membantu perusahaan memperkuat skala ekonomi, sehingga biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas produk.

Direktur sekaligus Chief Financial Officer MR.D.I.Y. Indonesia, Rika Juniaty Tanzil, menegaskan pentingnya disiplin pengelolaan biaya di tengah pertumbuhan bisnis yang pesat. Menurutnya, efisiensi ini sangat krusial agar perusahaan tetap bisa memberikan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memiliki modal yang cukup untuk terus melakukan ekspansi jaringan toko di seluruh pelosok Indonesia.

Dari sisi kesehatan finansial, kondisi neraca perusahaan dilaporkan sangat stabil. Dengan gearing ratio sebesar 0,3 kali per 30 September 2026, MR.D.I.Y. memiliki posisi keuangan yang sangat sehat. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk terus mendanai rencana ekspansi besar-besaran hingga akhir tahun ini guna memperluas jangkauan pasar mereka.