Skandal Suap Mantan Menteri dan Brankas Misterius

Author Image

Endang Wulansari

31 Oktober 2026, 15:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Sejarah kelam korupsi di Indonesia ternyata sudah berakar jauh sejak era Orde Lama. Salah satu kasus yang paling mengguncang publik kala itu adalah penangkapan seorang mantan menteri berinisial DG. Sosok DG bukan orang sembarangan; ia merupakan Menteri Kehakiman pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) sekaligus menjabat sebagai ketua umum sebuah partai politik.

Kasus ini mencuat ke permukaan pada Agustus 1955. Berdasarkan instruksi dari Kejaksaan Agung, Polisi Militer bergerak melakukan penangkapan terhadap DG setelah mengantongi bukti-bukti yang kuat. Sebelum proses penahanan dilakukan, aparat terlebih dahulu melakukan penggeledahan di kediaman tersangka yang berlokasi di Jalan Cut Mutia, Jakarta Pusat.

Skandal Suap Mantan Menteri dan Brankas Misterius
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, kejutan terbesar ditemukan saat penyidik menggeledah sebuah rumah di Jalan Kenari No. 22. Di lokasi tersebut, petugas menemukan sebuah brankas yang berisi uang tunai sebesar Rp135.000. Meski nilai nominal tersebut terdengar kecil bagi standar saat ini, namun jika dikonversikan dengan harga emas pada tahun 1955 yang hanya berkisar Rp86 per gram, jumlah tersebut setara dengan 1,57 kilogram emas. Jika dihitung dengan nilai ekonomi masa kini, uang di dalam brankas tersebut nilainya mencapai sekitar Rp4,14 miliar.

Also Read

Masa Depan Pasar Saham Indonesia

Daftar Emiten Terkena Sanksi OJK

Daftar Hitam Emiten dan Influencer Saham

Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon

Tanda Anda Sudah Masuk Kelas Menengah Atas

Penangkapan tokoh besar ini sempat memicu kegaduhan dan tudingan bahwa kasus tersebut merupakan serangan politik. Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Soeprapto dengan tegas membantah isu politisasi tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidikan telah dilakukan secara mendalam berdasarkan bukti yang valid dan prosesnya telah diketahui oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Akar permasalahan kasus ini bermula dari dugaan suap terkait penerbitan visa bagi seorang warga keturunan Tionghoa asal Hong Kong bernama Bong Kim Thjong. Skandal ini terbongkar berkat keberanian Tan Po Goan yang menyerahkan dokumen berisi kejanggalan prosedur kepada pihak Kejaksaan Agung dan media. Tan mencurigai DG setelah sang menteri secara sepihak memerintahkan deportasi terhadap warga lain tanpa dasar hukum yang jelas.

Dalam persidangan, jaksa mendakwa bahwa DG menerima uang sebesar Rp40.000 sebagai imbalan atas pemberian visa permanen tersebut. Uang itu diduga mengalir melalui dua perantara. Meski DG bersikeras membantah dan berdalih bahwa tindakan deportasi yang dilakukannya adalah demi keamanan negara, majelis hakim tidak lantas percaya. Hakim akhirnya menyatakan DG bersalah dan menjatuhkan vonis satu tahun penjara.

Drama hukum ini tidak berhenti di pengadilan. DG kemudian mengajukan grasi kepada Presiden Soekarno. Pada Juli 1956, Presiden Soekarno mengabulkan permohonan tersebut dan memangkas hukuman DG menjadi enam bulan penjara. Keputusan ini memicu kontroversi besar dan kemarahan publik, terutama karena dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Lebih jauh lagi, pemberian grasi ini menciptakan keretakan politik di tingkat tertinggi negara. Wakil Presiden Mohammad Hatta mengaku sangat kecewa karena keputusan tersebut diambil oleh Bung Karno tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengannya. Kekecewaan mendalam terhadap gaya kepemimpinan Soekarno dalam kasus ini diyakini menjadi salah satu faktor pendorong mundurnya Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden.

Related Post

Masa Depan Pasar Saham Indonesia

Masa Depan Pasar Saham Indonesia

Nov. 1, 2026

Jabarpos.id – Masa depan pasar modal Indonesia kini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, tantangan besar

Daftar Emiten Terkena Sanksi OJK

Daftar Emiten Terkena Sanksi OJK

Nov. 1, 2026

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menunjukkan taringnya dalam menjaga integritas pasar keuangan di tanah air. Lembaga pengawas otoritas keuangan tersebut secara resmi merilis

Daftar Hitam Emiten dan Influencer Saham

Daftar Hitam Emiten dan Influencer Saham

Nov. 1, 2026

<strong{Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas mengungkap deretan nama besar, emiten, hingga figur publik yang terjerat kasus pelanggaran di pasar modal sepanjang tahun

Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon

Waspada Modus Penipuan Lewat Telepon

Nov. 1, 2026

Jabarpos.id – Dunia perbankan kembali diwaspadai oleh munculnya berbagai modus kejahatan siber yang semakin canggih dan manipulatif. Kali ini, perhatian tertuju pada teknik penipuan melalui

Tanda Anda Sudah Masuk Kelas Menengah Atas

Tanda Anda Sudah Masuk Kelas Menengah Atas

Okt. 31, 2026

Jabarpos.id – Mengetahui posisi ekonomi seseorang bukan sekadar melihat angka di slip gaji bulanan. Di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif, di mana biaya hidup terus

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com