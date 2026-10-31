Strategi MI Hadapi Tekanan Pasar

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia tengah berada dalam fase penuh tantangan menjelang penghujung Oktober 2026. Berbagai sentimen negatif yang datang secara bersamaan, mulai dari ancaman penilaian ulang oleh MSCI hingga fluktuasi suku bunga global, membuat para pelaku pasar harus ekstra waspada. Kondisi ini diperparah dengan penguatan indeks Dolar AS yang terus menekan stabilitas mata uang domestik dan arus modal di pasar modal tanah air.

Ketua Umum Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII), Lolita Liliana, mengungkapkan bahwa dinamika pasar saat ini menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satu faktor yang menjadi sorotan utama adalah penilaian dari MSCI yang berpotensi memengaruhi aliran dana asing di Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada posisi Indonesia di pasar global.

Lolita menekankan bahwa kunci utama untuk menghadapi ketidakpastian ini adalah dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pasar modal Indonesia. Menurutnya, upaya perbaikan yang sedang dilakukan oleh otoritas bursa sangat krusial untuk memastikan pasar kembali pulih. "Peningkatan transparansi akan membantu memperbaiki posisi bursa saham kita, sehingga Indonesia dapat terhindar dari posisi standalone market yang berisiko," ujarnya dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini.

Menanggapi situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, para Manajer Investasi (MI) kini tengah melakukan langkah-langkah mitigasi yang agresif. Fokus utama para pengelola dana saat ini adalah memperkuat tata kelola perusahaan serta melakukan perhitungan ulang terhadap risiko likuiditas. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa meskipun pasar sedang mengalami volatilitas tinggi, dana nasabah tetap dapat dikelola dengan aman dan tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penarikan.

Selain penguatan manajemen risiko, strategi diversifikasi portofolio juga menjadi senjata utama para Manajer Investasi. Dengan tidak menempatkan seluruh aset pada satu instrumen saja, MI berharap dapat meminimalisir dampak negatif jika salah satu sektor mengalami penurunan tajam akibat sentimen global.

"Kami terus melakukan diversifikasi portofolio untuk menjaga keseimbangan antara imbal hasil dan risiko," tambah Lolita. Strategi ini dianggap paling rasional di tengah kondisi suku bunga global yang masih cenderung tinggi.

Para investor kini tengah menanti langkah konkret dari otoritas bursa dalam memperkuat fondasi pasar modal domestik. Jika kepercayaan investor kembali tumbuh seiring dengan perbaikan tata kelola, maka pasar modal Indonesia diharapkan mampu melewati badai ekonomi ini dan kembali menunjukkan performa yang solid di masa mendatang. Fokus pada transparansi dan manajemen risiko yang ketat menjadi harga mati bagi industri manajemen investasi dalam menghadapi tantangan tahun 2026.