IHSG Terjun Bebas Asing Kabur Massal

Author Image

Endang Wulansari

2 November 2026, 08:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah menghadapi badai tekanan yang cukup hebat dalam sepekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) nampaknya belum mampu menemukan pijakan kuat untuk bangkit, justru terus terperosok ke zona merah. Hingga penutupan perdagangan pada Jumat (30/10/2026), indeks mencatatkan koreksi yang cukup dalam, yakni turun sebesar 0,80 persen ke level 5.057,050.

Jika menilik performa secara akumulatif selama lima hari perdagangan, kondisi pasar terlihat jauh lebih mengkhawatirkan. IHSG tercatat mengalami penurunan tajam hingga menyentuh angka 7,03 persen. Penurunan drastis ini mencerminkan sentimen negatif yang tengah menyelimuti pasar domestik, di mana investor cenderung bersikap sangat berhati-hati atau bahkan memilih untuk keluar dari pasar saham Indonesia.

IHSG Terjun Bebas Asing Kabur Massal
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Faktor utama yang memperparah kondisi ini adalah aksi jual masif yang dilakukan oleh investor asing. Berdasarkan data transaksi, para pemodal mancanegara melakukan aksi net sell atau penjualan bersih dalam skala yang sangat besar. Di seluruh pasar, tercatat aliran modal keluar mencapai Rp4,20 triliun. Angka ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika melihat data di pasar reguler, di mana nilai penjualan bersih asing melonjak hingga Rp5,62 triliun.

Also Read

Laba RAJA Melonjak Drastis Hingga 81 Persen

Laba Phapros Meroket Tajam

Bayan Resources Siapkan Perombakan Besar di Jajaran Manajemen

Ekspansi Masif MR DIY Guncang Pasar Retail

IHSG Merosot Tajam Asing Borong Saham

Meskipun di pasar negosiasi dan pasar tunai terdapat sedikit perlawanan dengan adanya pembelian bersih senilai Rp1,42 triliun, namun hal tersebut tidak cukup kuat untuk membendung arus keluar modal yang masif di pasar reguler. Tekanan jual yang dominan di pasar reguler inilah yang menjadi motor utama penyebab merosotnya indeks secara signifikan dalam satu pekan terakhir.

Fenomena "kaburnya" dana asing ini tentu memicu pertanyaan besar di kalangan pelaku pasar: saham apa saja yang menjadi sasaran utama pelepasan aset oleh investor global? Berdasarkan data yang dihimpun dari Indo Premier, terdapat sejumlah emiten yang secara kompak masuk dalam daftar antrean jual asing (net foreign sell).

Aksi jual ini tidak hanya mengenai satu sektor saja, melainkan menyebar ke beberapa saham berkapitalisasi besar yang biasanya menjadi penggerak indeks. Ketika saham-saham blue chip atau saham unggulan mengalami tekanan jual dari asing, maka secara otomatis IHSG akan sulit untuk bergerak naik.

Para analis memperkirakan bahwa volatilitas ini akan terus berlanjut jika tidak ada katalis positif yang mampu menarik kembali minat investor asing ke pasar Indonesia. Para pelaku pasar kini tengah menanti kebijakan ekonomi terbaru atau data makroekonomi yang diharapkan dapat memberikan sentimen positif guna menstabilkan kembali pergerakan IHSG yang sedang dalam tren menurun. Bagi investor ritel, situasi ini menuntut kewaspadaan ekstra dalam mengelola portofolio agar tidak terjebak dalam arus penurunan yang lebih dalam.

Related Post

Laba RAJA Melonjak Drastis Hingga 81 Persen

Laba RAJA Melonjak Drastis Hingga 81 Persen

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – Emiten energi milik Happy Hapsoro, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), sukses mencatatkan performa keuangan yang sangat impresif pada periode kuartal III tahun 2026.

Laba Phapros Meroket Tajam

Laba Phapros Meroket Tajam

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – Emiten farmasi milik negara, PT Phapros Tbk (PEHA), sukses mencatatkan performa keuangan yang luar biasa pada kuartal III tahun 2026. Perusahaan ini berhasil

Bayan Resources Siapkan Perombakan Besar di Jajaran Manajemen

Bayan Resources Siapkan Perombakan Besar di Jajaran Manajemen

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – Langkah besar tengah diambil oleh raksasa tambang batu bara, PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Setelah terjadinya perubahan struktur kepemilikan saham yang signifikan, emiten

Ekspansi Masif MR DIY Guncang Pasar Retail

Ekspansi Masif MR DIY Guncang Pasar Retail

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – PT Daya Intiguna Yasa Tbk, atau yang lebih dikenal masyarakat luas sebagai MR.D.I.Y. Indonesia, terus menunjukkan taringnya dalam industri ritel tanah air. Hingga

IHSG Merosot Tajam Asing Borong Saham

IHSG Merosot Tajam Asing Borong Saham

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah menghadapi tekanan hebat setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan pekan lalu dengan performa yang kurang memuaskan. Berdasarkan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com