Saham HSC Keluar dari IHSG Rupiah Anjlok

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Endang Wulansari

2 November 2026, 18:04 WIB

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Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup kontras pada pembukaan perdagangan awal November 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan performa positif dengan berhasil ditutup di zona hijau pada perdagangan Senin (02/11/2026). Indeks tersebut berhasil menyentuh level 5.096, memberikan angin segar bagi para investor di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.

Namun, di balik penguatan indeks saham tersebut, nilai tukar Rupiah justru menunjukkan tren pelemahan yang cukup mengkhawatirkan. Mata uang Garuda tersebut tercatat merosot sebesar 0,11 persen terhadap Dolar AS. Saat penutupan pasar, Rupiah berada di level Rp18.140 per Dolar AS. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar mengenai stabilitas nilai tukar domestik dalam jangka pendek.

Saham HSC Keluar dari IHSG Rupiah Anjlok
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Fenomena pergerakan yang berlawanan antara pasar saham dan nilai tukar ini menjadi sorotan utama para analis. Meskipun IHSG mampu bertahan di atas level psikologis tertentu, pelemahan Rupiah yang menembus angka Rp18.140 per Dolar AS memberikan tekanan tersendiri, terutama bagi emiten yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor atau memiliki utang dalam denominasi mata uang asing.

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Para pelaku pasar kini tengah menanti sentimen apa saja yang akan mendominasi pergerakan ekonomi di awal bulan ini. Ada beberapa faktor krusial yang diperkirakan akan menjadi penggerak utama pasar. Pertama, kebijakan moneter dari bank sentral global, khususnya Federal Reserve Amerika Serikat, yang terus dipantau ketat karena dampaknya terhadap aliran modal keluar (capital outflow) dari pasar negara berkembang seperti Indonesia.

Kedua, kondisi geopolitik dunia yang masih fluktuatif turut memberikan tekanan pada sentimen risiko investor. Ketidakpastian ini sering kali membuat investor cenderung memilih aset aman (safe haven) seperti Dolar AS, yang secara langsung menekan nilai tukar Rupiah. Selain itu, data ekonomi domestik terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga akan menjadi kompas bagi investor dalam menentukan langkah mereka di bursa saham.

Kenaikan IHSG ke level 5.096 menunjukkan adanya optimisme terbatas di sektor-sektor tertentu, namun pelemahan Rupiah menjadi pengingat bahwa risiko sistemik masih mengintai. Para pengamat menyarankan agar investor tetap waspada dan tidak terburu-buru melakukan aksi beli secara masif sebelum arah kebijakan ekonomi global semakin jelas.

Menanggapi situasi ini, diskusi mendalam mengenai arah pasar ke depan terus dilakukan oleh para ahli ekonomi. Analisis mengenai mengapa IHSG bisa tetap tangguh di tengah tekanan mata uang menjadi topik hangat dalam berbagai forum diskusi pasar modal. Para pelaku pasar diharapkan dapat mengantisipasi volatilitas tinggi yang mungkin terjadi sepanjang bulan November ini dengan strategi manajemen risiko yang lebih ketat.

Melansir laporan dari jabarpos.id, dinamika pasar ini diharapkan dapat segera menemukan titik keseimbangan baru agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah gempuran sentimen global yang tidak menentu.

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