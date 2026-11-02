Jangan Sekadar Jual Label Syariah

Author Image

Endang Wulansari

2 November 2026, 21:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaku industri keuangan syariah di Indonesia. OJK menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah saja tidak lagi cukup untuk memenangkan pasar. Industri ini dituntut untuk melangkah lebih jauh dengan menghadirkan inovasi produk yang memiliki daya saing tinggi serta mampu menjawab kebutuhan nyata para konsumen di lapangan.

Dalam sebuah forum internasional yang berlangsung di Makassar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, menekankan bahwa paradigma pengembangan produk keuangan syariah harus mengalami pergeseran besar. Menurutnya, lembaga keuangan tidak boleh lagi hanya fokus pada aspek kepatuhan hukum Islam semata, tetapi harus mulai mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada pengguna atau user-centric dan consumer-centric.

Jangan Sekadar Jual Label Syariah
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Saat ini kita sudah memasuki era di mana pendekatan user-centric atau consumer-centric menjadi kunci utama. Lembaga keuangan, tidak hanya di sektor keuangan saja, tidak bisa lagi menciptakan produk hanya berdasarkan perspektif internal atau sekadar mendikte apa yang harus digunakan oleh konsumen," tegas Hernawan dalam acara International Islamic Finance Conference (IIFC) 2026, Senin (2/11).

Also Read

Laba Danantara Melonjak Drastis

Dua Saham Ini Masuk Radar Pantauan Khusus BEI

Laba Superbank Melejit Drastis di Kuartal Ketiga

Strategi Baru Emtek Lepas Saham Indopay

Bos Blue Bird Borong Saham Sendiri

Hernawan menjelaskan bahwa tantangan utama industri saat ini adalah bagaimana membuat produk syariah menjadi relevan bagi masyarakat luas. Produk yang hanya "aman" secara syariah namun tidak memiliki keunggulan kompetitif akan sulit bersaing dengan produk konvensional. Oleh karena itu, inovasi menjadi harga mati agar layanan keuangan syariah dapat dimanfaatkan secara lebih luas, baik oleh masyarakat umum maupun para pelaku usaha.

Fenomena yang menjadi perhatian serius adalah adanya kesenjangan antara pertumbuhan industri halal nasional dengan tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah. Meskipun sektor ekonomi halal terus berkembang pesat, serapan layanan keuangan syariah belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju pertumbuhan tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, OJK mendorong industri keuangan syariah untuk memperkuat konektivitas dengan sektor riil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai produk pembiayaan, instrumen investasi, hingga layanan transaksi digital yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha di sepanjang rantai nilai halal (halal value chain).

Lebih lanjut, Hernawan menggarisbawahi bahwa penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia harus bertumpu pada tiga pilar utama yang saling terintegrasi. Pilar pertama adalah terciptanya industri keuangan syariah yang sehat, stabil, dan inovatif. Pilar kedua adalah peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh sektor riil secara masif. Sementara pilar ketiga adalah dukungan regulasi dan kebijakan yang pro-pertumbuhan dari pemerintah.

Jika ketiga pilar ini berjalan secara sinergis, OJK optimis industri keuangan syariah akan mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Related Post

Laba Danantara Melonjak Drastis

Laba Danantara Melonjak Drastis

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Lembaga investasi strategis bentukan Presiden Prabowo Subianto, PT Danantara Investment Management (DIM), menunjukkan performa keuangan yang sangat impresif. Dalam laporan terbaru hingga periode

Dua Saham Ini Masuk Radar Pantauan Khusus BEI

Dua Saham Ini Masuk Radar Pantauan Khusus BEI

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Kabar kurang sedap datang dari lantai bursa bagi para investor yang tengah mengawasi pergerakan saham di papan pengembangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara

Laba Superbank Melejit Drastis di Kuartal Ketiga

Laba Superbank Melejit Drastis di Kuartal Ketiga

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), yang lebih dikenal sebagai Superbank, menunjukkan taringnya di industri perbankan digital tanah air. Dalam laporan kinerja terbaru

Strategi Baru Emtek Lepas Saham Indopay

Strategi Baru Emtek Lepas Saham Indopay

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) secara resmi mengumumkan langkah strategis besar dalam struktur portofolio investasinya. Perusahaan teknologi raksasa ini memutuskan untuk melepas

Bos Blue Bird Borong Saham Sendiri

Bos Blue Bird Borong Saham Sendiri

Nov. 2, 2026

Jabarpos.id – Kepercayaan diri terhadap masa depan perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia, PT Blue Bird Tbk (BIRD), kembali ditunjukkan secara nyata oleh pucuk pimpinan perusahaan

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com