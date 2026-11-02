Strategi Baru Emtek Lepas Saham Indopay

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Endang Wulansari

3 November 2026, 00:04 WIB

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Jabarpos.id – PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) secara resmi mengumumkan langkah strategis besar dalam struktur portofolio investasinya. Perusahaan teknologi raksasa ini memutuskan untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya pada entitas anak usahanya, PT Indopay Merchant Services (IMS). Langkah ini menandai babak baru dalam upaya perusahaan untuk melakukan penataan aset secara lebih efisien.

Berdasarkan informasi keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), proses pengalihan kepemilikan saham ini melibatkan dua pembeli utama. PT Maju Investindo Sejahtera dan Starpay Pte. Ltd. menjadi pihak yang mengambil alih kendali atas saham-saham tersebut. Melalui transaksi ini, Emtek secara resmi melepaskan kendali atas operasional IMS.

Strategi Baru Emtek Lepas Saham Indopay
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Secara rinci, Emtek menjual sebagian saham Seri A dan Seri B kepada PT Maju Investindo Sejahtera dengan nilai nominal yang mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, sebagian besar saham Seri B lainnya dialihkan kepada Starpay Pte. Ltd. Total saham yang dilepas ini mencakup 99,998 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor yang ada di PT Indopay Merchant Services. Dengan selesainya transaksi ini, Emtek tidak lagi memiliki kendali atas arah kebijakan maupun operasional perusahaan tersebut.

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Manajemen Emtek menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah sebuah langkah mundur, melainkan bagian dari strategi besar untuk optimalisasi portofolio investasi. Perusahaan ingin memastikan bahwa setiap aset yang dikelola benar-benar memberikan nilai tambah yang optimal. Dengan melakukan pelepasan ini, Emtek dapat lebih fokus mengalokasikan sumber daya dan modal pada sektor-sektor bisnis yang dianggap lebih prospektif dan sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan.

Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset secara keseluruhan. Dengan merampingkan struktur kepemilikan, perusahaan dapat bergerak lebih lincah dalam merespons dinamika pasar. Pihak manajemen menegaskan bahwa aksi korporasi ini tidak akan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Emtek secara umum.

Sejak transaksi ini dinyatakan efektif, status IMS bukan lagi sebagai entitas anak di bawah naungan Emtek. Hal ini berimplikasi pada laporan keuangan konsolidasi perusahaan. Ke depannya, laporan keuangan PT Indopay Merchant Services tidak akan lagi dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi Emtek, karena kendali manajemen telah sepenuhnya berpindah tangan kepada para pembeli baru.

Langkah berani ini menunjukkan komitmen Emtek dalam melakukan restrukturisasi portofolio demi menjaga kesehatan finansial dan fokus bisnis. Para investor kini tengah memantau bagaimana strategi efisiensi ini akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan di tengah persaingan industri teknologi yang semakin ketat. Melansir dari jabarpos.id, langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk tetap kompetitif dan fokus pada inti bisnis yang paling menguntungkan.

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