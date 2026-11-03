Demam Kripto Indonesia Meledak Luar Biasa

Author Image

Endang Wulansari

3 November 2026, 18:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Pasar aset kripto di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat masif dan menjanjikan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ekosistem digital ini tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah pengguna, tetapi juga dari volume transaksi yang mencapai angka fantastis. Fenomena ini menandakan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap investasi berbasis teknologi blockchain semakin kuat di tengah dinamika pasar global.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini terlihat nyata dari lonjakan jumlah investor. Hingga periode September 2026, tercatat sebanyak 23,48 juta orang telah terlibat dalam ekosistem aset kripto di dalam negeri. Tidak hanya itu, nilai transaksi yang berputar di pasar domestik juga menyentuh angka yang sangat besar, yakni mencapai Rp30,56 triliun.

Demam Kripto Indonesia Meledak Luar Biasa
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pertumbuhan ini tidak terjadi begitu saja tanpa pengawasan. Menanggapi pesatnya perkembangan tersebut, OJK secara aktif memperkuat sisi regulasi dan pengawasan guna memastikan keamanan ekosistem. Hingga September laju pertumbuhan ini, OJK telah memberikan lampu hijau atau persetujuan perizinan bagi 34 entitas yang bergerak di ekosistem kripto. Entitas tersebut mencakup dua bursa kripto, dua lembaga kliring dan penyelesaian, serta berbagai pelaku usaha pendukung lainnya yang menjaga stabilitas perdagangan aset digital.

Also Read

MNC Bank Aman Tidak Bangkrut

Strategi Baru Vantage Markets Masuk Indonesia

Strategi Keuangan Era Prabowo Gibran

Misteri Dugaan Korupsi Cukai Triliunan Rupiah

Skandal Manajer Investasi 15 Produk Bubar

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menjelaskan bahwa sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) serta aset keuangan digital masih menunjukkan tren positif. Data menunjukkan bahwa per Agustus 2026, jumlah akun konsumen aset kripto mencapai 23,21 juta akun, atau mengalami kenaikan sebesar 1,23%. Sementara itu, nilai transaksi bulanan pada bulan Agustus 2026 tercatat sebesar Rp23,16 triliun, melonjak 12,87% dibandingkan bulan sebelumnya.

Menariknya, transaksi derivatif aset keuangan digital juga mengalami lonjakan tajam hingga 33,76% secara bulanan dengan nilai mencapai Rp4,56 triliun. Meskipun pasar kripto dikenal memiliki volatilitas yang tinggi, OJK menilai kepercayaan konsumen tetap terjaga dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin teredukasi dan percaya pada ekosistem aset digital yang sudah teregulasi.

Selain itu, OJK juga terus mendorong inovasi melalui program regulatory sandbox. Hingga akhir September 2026, tercatat ada 372 permintaan konsultasi yang masuk. Saat ini, terdapat empat peserta yang sedang menjalani uji coba model bisnis, termasuk penyelenggara aset keuangan digital dan pendukung pasar. Sejauh ini, tujuh peserta telah dinyatakan lulus dengan berbagai model bisnis inovatif, mulai dari tokenisasi emas, surat berharga, hingga penerbitan stablecoin rupiah.

Langkah penguatan regulasi juga terlihat dari pemberian izin kepada PT Gudang Kripto Indonesia sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) pada September 2026. Dengan bergabungnya entitas ini, kini terdapat 28 PAKD yang telah resmi berizin di bawah pengawasan OJK. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur pasar dan memberikan kepastian hukum bagi para investor di Indonesia.

Related Post

MNC Bank Aman Tidak Bangkrut

MNC Bank Aman Tidak Bangkrut

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Dunia perbankan tanah air sempat dihebohkan dengan beredarnya kabar miring mengenai kondisi kesehatan finansial PT Bank MNC International Tbk (BABP). Rumor yang menyebutkan

Strategi Baru Vantage Markets Masuk Indonesia

Strategi Baru Vantage Markets Masuk Indonesia

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Pasar investasi di Indonesia kini kedatangan pemain besar yang siap membawa standar global ke tanah air. Vantage Markets, broker multi-aset yang telah malang

Strategi Keuangan Era Prabowo Gibran

Strategi Keuangan Era Prabowo Gibran

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, wajah sektor keuangan Indonesia mulai menunjukkan transformasi yang signifikan. Berbagai kebijakan strategis yang telah digulirkan

Misteri Dugaan Korupsi Cukai Triliunan Rupiah

Misteri Dugaan Korupsi Cukai Triliunan Rupiah

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami sebuah kasus besar yang melibatkan dugaan penyimpangan cukai pada perusahaan afiliasi PT Djarum. Kasus yang tengah menjadi

Skandal Manajer Investasi 15 Produk Bubar

Skandal Manajer Investasi 15 Produk Bubar

Nov. 3, 2026

Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia kembali diguncang oleh kabar mengejutkan terkait tindakan tegas otoritas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com