Strategi Baru Vantage Markets Masuk Indonesia

Jabarpos.id – Pasar investasi di Indonesia kini kedatangan pemain besar yang siap membawa standar global ke tanah air. Vantage Markets, broker multi-aset yang telah malang melintang selama 17 tahun di kancah internasional, secara resmi mengumumkan ekspansi strategisnya dengan membuka kantor baru di Jakarta.

Melalui entitas lokalnya, PT Vantage Markets Futures, perusahaan ini tidak hanya sekadar membuka cabang, tetapi juga berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi canggih dan keahlian manajemen risiko global guna menjawab kebutuhan investor domestik. Langkah ini menandai babak baru bagi perusahaan dalam memperkuat fondasi operasionalnya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Direktur Utama PT Vantage Markets Futures, Fachrul Zain, menegaskan bahwa kehadiran mereka di Indonesia bukan sekadar menerapkan model bisnis yang sudah ada di luar negeri. Menurutnya, fokus utama perusahaan adalah membangun tim lokal yang memiliki pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Kami ingin menerjemahkan kapabilitas global yang telah kami bangun selama 17 tahun menjadi layanan yang nyata, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia," ujar Fachrul dalam keterangan resminya di Jakarta.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, Vantage Markets Indonesia beroperasi di bawah pengawasan ketat otoritas terkait. Perusahaan memastikan seluruh kegiatannya telah mengantongi izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para investor dalam bertransaksi.

Salah satu produk unggulan yang akan ditawarkan pada tahap awal adalah perdagangan emas. Mengingat emas merupakan instrumen favorit masyarakat Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, Vantage Markets hadir dengan berbagai keunggulan kompetitif. Pengguna dapat melakukan transaksi melalui platform MetaTrader 5 (MT5) dan Vantage Web Trading dengan akses 24 jam sehari selama lima hari kerja.

Keunggulan lain yang ditawarkan meliputi spread yang rendah untuk menekan biaya transaksi, serta eksekusi order yang cepat dan stabil. Menariknya, perusahaan berencana memberikan fleksibilitas tinggi dengan menurunkan ukuran transaksi minimum emas menjadi 0,01 lot dalam waktu dekat, sehingga dapat dijangkau oleh investor dengan berbagai skala modal.

Selain fokus pada profitabilitas, Vantage Markets juga menekankan pentingnya edukasi pasar. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan pemahaman mengenai risiko perdagangan agar investor dapat mengambil keputusan secara mandiri dan cerdas. Melalui Vantage Foundation, mereka juga berencana terlibat dalam berbagai aksi sosial dan pengembangan masyarakat di Indonesia.

Dengan visi untuk menjadi salah satu platform investasi paling tepercaya, Vantage Markets berupaya membangun akar yang kuat di Indonesia melalui transparansi, layanan profesional, dan kontribusi nyata bagi pertumbuhan industri keuangan nasional.