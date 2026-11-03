Prestasi Gemilang Askrindo di Industri Asuransi

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Endang Wulansari

4 November 2026, 00:31 WIB

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Jabarpos.id – Dinamika ekonomi dan politik global yang penuh ketidakpastian menuntut para pelaku industri asuransi untuk terus beradaptasi dan memperkuat fondasi bisnis mereka. Di tengah tantangan tersebut, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) berhasil membuktikan ketangguhannya dengan meraih pengakuan bergengsi di kancah nasional. Perusahaan penjaminan ini sukses menyabet penghargaan dalam ajang Road to CNBC Indonesia Awards 2026 kategori ‘Best Insurance’.

Penghargaan tersebut diberikan khusus untuk kategori Best General Insurance In Financial and Risk Transformation. Pencapaian ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan Askrindo dalam melakukan transformasi besar-besaran, baik dari sisi finansial maupun manajemen risiko, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis di tengah fluktuasi ekonomi dunia.

Prestasi Gemilang Askrindo di Industri Asuransi
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Prosesi penyerahan penghargaan berlangsung khidmat. Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bidang Keuangan, Sunarso, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan Askrindo, Syafruddin. Momentum ini menandai pengakuan industri terhadap langkah strategis yang telah diambil oleh manajemen Askrindo dalam memperkuat tata kelola perusahaan.

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Dalam keterangannya setelah menerima penghargaan pada Selasa (3/11/2026), Syafruddin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah motivasi tambahan bagi seluruh jajaran perusahaan. Menurutnya, penghargaan ini akan menjadi pemacu semangat bagi Askrindo untuk terus memberikan layanan prima kepada seluruh mitra kerja dengan tetap memegang teguh prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Jika menilik ke belakang, rekam jejak Askrindo dalam mendukung roda perekonomian Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Perusahaan ini telah lama menjadi pilar penting dalam mendukung berbagai proyek pembangunan nasional dan aktivitas dunia usaha. Data menunjukkan bahwa sepanjang periode 2016 hingga 2025, Askrindo telah menyalurkan penjaminan Kontra Bank Garansi (KBG) dengan nilai yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 149,7 triliun.

Cakupan penjaminan tersebut sangat luas, mulai dari proyek-proyek strategis pemerintah pusat maupun daerah yang bersumber dari APBN dan APBD, hingga dukungan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta berbagai sektor ekonomi lainnya. Hal ini menunjukkan peran vital Askrindo dalam menjaga stabilitas dan kelancaran arus modal dalam pembangunan infrastruktur serta ekonomi nasional.

Meski melihat peluang bisnis yang terbuka lebar, Askrindo tidak lantas bergerak secara gegabah. Perusahaan tetap konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat. Penguatan pada sisi underwriting dan manajemen risiko menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Setiap risiko yang masuk selalu melalui proses analisis mendalam untuk memastikan profil risiko tersebut sesuai dengan kapasitas dan kemampuan perusahaan dalam mengelolanya. Strategi inilah yang membuat Askrindo tetap kokoh dan dipercaya oleh pasar hingga saat ini.

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