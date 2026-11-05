Pasar Saham Asia Bergerak Tak Menentu

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Endang Wulansari

5 November 2026, 08:32 WIB

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Jabarpos.id – Kondisi pasar saham di kawasan Asia menunjukkan dinamika yang cukup kontras pada perdagangan Kamis (5/11/2026). Setelah menyaksikan geliat positif di Wall Street, para investor di Asia kini mulai menunjukkan sikap hati-hati dengan pergerakan indeks yang bervariasi. Fenomena ini terjadi di tengah upaya pelaku pasar dalam mencerna dampak dari hasil pemilihan paruh waktu atau midterm election di Amerika Serikat yang baru saja usai.

Berdasarkan laporan dari berbagai sumber pasar global, pergerakan bursa Asia dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, mulai dari hasil politik di Amerika Serikat hingga adanya rotasi investasi yang signifikan. Salah satu tren yang paling mencolok adalah peralihan minat investor dari saham-saham berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) menuju sektor lain. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran mengenai prospek industri pusat data (data center) yang mulai menghadapi tantangan regulasi di beberapa wilayah.

Pasar Saham Asia Bergerak Tak Menentu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Jika menilik performa per negara, Jepang menjadi salah satu negara yang mencatatkan performa positif. Indeks Nikkei 225 berhasil naik sebesar 0,49%, sementara indeks Topix bahkan melonjak tajam hingga lebih dari 2%. Di sisi lain, Australia juga menunjukkan tren penguatan melalui indeks S&P/ASX 200 yang naik 1,39%. Namun, kabar kurang sedap datang dari Korea Selatan, di mana indeks Kospi justru ambruk hingga 2,33%. Tak hanya itu, indeks Kosdaq yang didominasi oleh saham-saham teknologi berkapitalisasi kecil juga ikut tertekan dengan penurunan sebesar 1,24%.

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Ketidakpastian di sektor teknologi ini berakar dari hasil pemilu sela di Amerika Serikat. Kemenangan Partai Demokrat dalam merebut kendali DPR dan Senat, serta memenangkan sejumlah pemilihan gubernur, membawa angin perubahan kebijakan. Di Texas, misalnya, kemenangan kandidat Partai Demokrat, Gina Hinojosa, yang menyuarakan pembatasan ketat terhadap pembangunan pusat data, telah memicu kekhawatiran investor. Hal ini berdampak langsung pada saham-saham seperti CoreWeave yang mengalami pelemahan akibat potensi pengetatan regulasi infrastruktur AI.

Jordan Watson, seorang manajer portofolio dari Tandem Investment Advisors, memberikan catatan penting bagi para pelaku pasar. Ia berpendapat bahwa reli pasar dan peralihan investasi dari sektor AI mungkin hanya bersifat sementara. Menurutnya, pasar masih harus bersiap menghadapi volatilitas yang tinggi saat investor mulai menghitung dampak nyata dari kebijakan politik baru terhadap imbal hasil investasi infrastruktur AI.

Ke depan, fokus investor akan tertuju pada rilis data ekonomi penting dari Amerika Serikat, termasuk angka klaim pengangguran mingguan dan laporan ketenagakerjaan non-pertanian (non-farm payrolls) periode Oktober. Selain itu, rilis laporan keuangan dari perusahaan besar seperti Airbnb, Akamai, dan Conoco Phillips juga akan menjadi indikator penting dalam menentukan arah pergerakan pasar di sisa pekan ini. Melansir jabarpos.id, para investor disarankan untuk tetap rasional dalam menyikapi fluktuasi pasar yang sedang terjadi.

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