Menanti Nasib Dana Asing di Bursa Efek Indonesia

<strong>Jabarpos.id – </strong> Pasar modal Indonesia kini tengah berada dalam fase penantian yang krusial. Fokus para pelaku pasar tertuju pada pengumuman rebalancing Indeks MSCI periode November 2026 yang dijadwalkan rilis pada 12 November 2026 pukul 05.00 WIB. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat dinantikan karena hasil evaluasi tersebut berpotensi besar memengaruhi arus modal asing yang masuk maupun keluar dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menanggapi situasi tersebut, Direktur Utama BEI, Jeffrey Rachman, menyatakan bahwa otoritas bursa saat ini tengah bekerja ekstra keras. Fokus utama manajemen bursa adalah memperkuat fondasi pasar melalui perbaikan transparansi, peningkatan likuiditas, serta penguatan sistem pengawasan pasar. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapan menghadapi dinamika pasar yang dipicu oleh isu reklasifikasi indeks global tersebut.

Isu mengenai evaluasi indeks MSCI memang kerap menjadi sentimen utama yang menggerakkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Perubahan komposisi dalam indeks ini sering kali memicu aksi jual atau beli besar-besaran oleh investor institusi mancanegara. Ketika ditanya mengenai kekhawatiran akan potensi keluarnya dana asing (capital outflow) dari pasar domestik, Jeffrey memilih untuk tetap tenang dan tidak memberikan spekulasi berlebih.

"Kita lihat saja nanti," ujar Jeffrey singkat saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026). Pernyataan tersebut menunjukkan sikap hati-hati bursa dalam menghadapi ketidakpastian pasar global.

Terkait upaya penguatan pasar, Jeffrey menjelaskan bahwa BEI telah melakukan langkah konkret dalam aspek transparansi. Salah satu terobosan yang telah dijalankan adalah peningkatan kualitas publikasi kepemilikan saham. Saat ini, laporan kepemilikan saham di atas 1% sudah dilengkapi dengan informasi mendalam mengenai pihak-pihak yang terafiliasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jernih bagi investor mengenai struktur kepemilikan di emiten-emiten tertentu.

Selain transparansi, aspek likuiditas juga menjadi perhatian serius. Menurut Jeffrey, reformasi pada sisi likuiditas sudah mulai menunjukkan hasil. Meski ia tidak merinci secara detail mengenai strategi pengawasan yang sedang dijalankan, ia menegaskan bahwa ketiga pilar—transparansi, likuiditas, dan pengawasan—adalah kunci untuk menjaga kepercayaan investor.

Kondisi ini menjadi semakin relevan mengingat pergerakan investor asing yang cukup fluktuatif. Sepanjang Oktober 2026, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp10,24 triliun. Angka ini menunjukkan tren yang kontras jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2026 yang mencatatkan aksi beli bersih (net buy) senilai Rp1,19 triliun.

Meski terjadi tekanan jual yang cukup signifikan, ketahanan likuiditas pasar domestik sejauh ini dinilai masih dalam kondisi yang terkendali. Data menunjukkan bahwa rata-rata bid-ask spread atau selisih harga jual dan beli masih berada di kisaran 1,2%, sebuah angka yang tergolong stabil bagi pasar modal Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada pengumuman MSCI untuk melihat apakah pasar Indonesia akan mendapatkan angin segar atau justru menghadapi tantangan baru. (jabarpos.id)