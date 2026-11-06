Waspada Rupiah Terancam Defisit Melebar

Jabarpos.id – Kondisi ekonomi Indonesia kini tengah berada dalam bayang-bayang tantangan besar terkait stabilitas nilai tukar mata uang domestik. Kebutuhan akan dolar Amerika Serikat (AS) yang terus meningkat dikhawatirkan akan memicu pelebaran defisit transaksi berjalan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Fenomena ini menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas moneter nasional di tengah ketidakpastian global yang kian memanas.

Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, memberikan proyeksi yang cukup mengkhawatirkan mengenai kondisi neraca transaksi berjalan Indonesia. Ia memperkirakan bahwa defisit transaksi berjalan akan menyentuh angka sekitar 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2026. Tidak berhenti di situ, angka tersebut diprediksi akan terus merosot hingga mencapai 1,6 persen pada tahun 2027. Jika dibandingkan dengan proyeksi defisit tahun 2025 yang hanya berada di level 0,1 persen, maka lonjakan defisit ini menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam struktur ekonomi kita.

Menurut Irman, pelebaran defisit ini merupakan indikasi kuat bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada pembiayaan dari luar negeri demi memenuhi kebutuhan valuta asing, khususnya dolar AS. Ketergantungan ini secara langsung dapat menjadi faktor utama yang menekan dan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Salah satu pemicu utama dari kondisi ini adalah melonjaknya biaya impor energi. Irman menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia telah mengubah arah prospek ekonomi global secara drastis. Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran di awal tahun menjadi katalisator utama yang mendorong harga minyak meroket. Meski sempat mengalami koreksi, harga minyak dunia cenderung bertahan di level yang tinggi, yakni di atas US$100 per barel.

Kenaikan harga energi ini menciptakan efek domino. Selain memperlebar defisit neraca perdagangan minyak dan gas, lonjakan harga energi juga memicu risiko inflasi global kembali menguat. Kondisi inflasi yang tinggi memaksa bank sentral di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat, untuk mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau yang dikenal dengan istilah higher for longer.

Situasi kebijakan moneter AS ini menjadi tantangan berat bagi negara berkembang seperti Indonesia. Ketika suku bunga di Amerika Serikat naik, daya tarik aset keuangan berdenominasi dolar AS akan meningkat. Investor global cenderung akan menarik modal mereka dari pasar negara berkembang yang dianggap berisiko tinggi dan memindahkannya ke negara-negara maju (advanced economy) yang dianggap lebih aman.

Fenomena pelarian modal (capital outflow) ini akan memberikan tekanan ganda bagi rupiah. Di satu sisi, keluarnya dana asing dari pasar saham dan obligasi domestik akan mengurangi pasokan valuta asing di dalam negeri. Di sisi lain, permintaan terhadap dolar AS justru meningkat untuk keperluan pembayaran impor dan aktivitas ekonomi lainnya. Jika tren ini terus berlanjut, stabilitas ekonomi nasional akan terus diuji oleh fluktuasi pasar keuangan global.