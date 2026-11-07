Misi Furnitur Besi Lokal Kuasai ASEAN

Jabarpos.id – Industri furnitur dalam negeri kini tengah bersiap melakukan lompatan besar untuk menembus pasar internasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, pelaku usaha lokal mulai menunjukkan taringnya dengan mengandalkan inovasi produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki nilai estetika tinggi. Salah satu pemain yang tengah mencuri perhatian adalah Importa, sebuah merek furnitur berbahan besi yang kini tengah menyusun strategi ekspansi besar-besaran.

Pemerintah Indonesia sendiri terus memberikan dukungan penuh terhadap sektor mebel dan furnitur. Dorongan ini bertujuan agar produk-produk buatan anak bangsa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang terus tumbuh, tetapi juga mampu bersaing di pasar ekspor dunia. Peluang inilah yang ditangkap dengan jeli oleh Importa untuk memperluas jangkauan bisnisnya.

Nizar Bawazier, selaku Founder sekaligus CEO Importa, mengungkapkan bahwa kunci utama dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan bisnis di era modern adalah inovasi yang tiada henti. Menurutnya, fokus utama perusahaan saat ini adalah memperkuat dominasi di pasar domestik sembari secara perlahan namun pasti mulai melirik potensi pasar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Perjalanan bisnis Importa bukanlah sebuah proses yang instan. Brand ini mengawali langkahnya dengan fokus pada satu lini produk, yakni lemari pakaian berbahan besi. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan dan pemahaman terhadap selera konsumen, Importa melakukan diversifikasi produk secara masif. Kini, mereka tidak lagi hanya menjual lemari, tetapi telah merambah ke berbagai kategori kebutuhan rumah tangga lainnya, mulai dari perlengkapan dapur (kitchen set) hingga furnitur ruang makan (dining set).

Menariknya, meskipun produk yang ditawarkan memiliki desain yang stylish dan modern, Importa tetap memegang prinsip harga yang terjangkau. Strategi penetapan harga ini dianggap sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi ekonomi yang tidak menentu. Dengan menawarkan produk berkualitas tinggi namun tetap ramah di kantong, Importa berhasil membangun basis pelanggan yang loyal di dalam negeri.

Namun, perjalanan menuju pasar global tentu tidak semulus yang dibayangkan. Menembus pasar ASEAN memerlukan strategi yang matang, mulai dari penyesuaian standar kualitas internasional hingga pemahaman mendalam mengenai karakteristik konsumen di negara tetangga. Tantangan logistik, persaingan dengan produk dari negara lain, serta tren desain yang terus berubah menjadi ujian nyata bagi para pelaku industri furnitur besi lokal.

Melalui langkah ekspansi ini, Importa berharap dapat menjadi representasi kualitas produk manufaktur Indonesia di mata dunia. Keberhasilan mereka nantinya akan menjadi sinyal positif bagi industri kreatif lainnya bahwa produk lokal memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di kancah global, asalkan mampu mengombinasikan antara kreativitas, efisiensi produksi, dan ketajaman strategi pasar.