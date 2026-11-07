Misteri Transaksi Tiga Saham dalam Pantauan BEI

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Endang Wulansari

8 November 2026, 02:04 WIB

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Jabarpos.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) kini tengah menaruh perhatian serius terhadap aktivitas perdagangan di sejumlah emiten. Langkah investigasi ini diambil setelah otoritas bursa menemukan adanya pola transaksi yang tidak lazim pada tiga perusahaan publik, yakni PT Capital Financial Indonesia Tbk. (CASA), PT Fuji Finance Indonesia Tbk. (FUJI), dan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS).

Pemeriksaan ini dipicu oleh temuan data yang menunjukkan adanya konsentrasi transaksi yang sangat tinggi pada segelintir investor saja. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan adanya ketidakwajaran dalam pergerakan harga saham di pasar reguler.

Misteri Transaksi Tiga Saham dalam Pantauan BEI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan laporan resmi yang dirilis manajemen BEI, saham CASA menjadi yang paling mencolok dalam temuan ini. Dalam periode pengamatan singkat antara 26 Oktober hingga 2 November 2026, aktivitas perdagangan saham CASA terlihat sangat tidak merata. Tercatat, hanya ada 6 investor yang bertransaksi melalui 6 Anggota Bursa berbeda, namun mereka menguasai sekitar 98 persen dari total volume transaksi yang ada.

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Dominasi yang mencapai angka hampir mutlak ini membuat CASA menjadi emiten dengan tingkat konsentrasi transaksi tertinggi di antara ketiga saham yang sedang diperiksa. Kondisi di mana hampir seluruh pergerakan saham dikendalikan oleh kelompok kecil investor sering kali menjadi sinyal merah bagi para pelaku pasar.

Tak hanya CASA, BEI juga memperluas jangkauan pengawasannya pada saham FUJI. Untuk emiten ini, pemeriksaan dilakukan dalam rentang waktu yang lebih lama, yakni sejak 2 Maret hingga 30 Oktober 2026. Hasilnya, ditemukan bahwa sekitar 87 persen transaksi pada saham FUJI didominasi oleh hanya 16 investor yang menggunakan jasa 10 Anggota Bursa.

Sementara itu, saham NSSS juga tidak luput dari radar pengawasan. Pemeriksaan terhadap NSSS mencakup periode yang paling panjang, mulai dari 1 Desember 2025 hingga 30 Oktober 2026. Meskipun persentase konsentrasi transaksinya paling rendah dibandingkan dua emiten lainnya, yakni sebesar 52 persen, namun jumlah partisipan yang terlibat cukup banyak, terdiri dari 19 investor melalui 15 Anggota Bursa.

Menanggapi situasi ini, pihak BEI menegaskan bahwa tindakan pemeriksaan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan perdagangan efek yang ketat. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh investor serta memastikan bahwa mekanisme perdagangan di bursa tetap berjalan secara teratur, wajar, dan efisien.

BEI juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku pasar agar tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak berdasar. Manajemen bursa mengimbau agar investor selalu bersikap skeptis dan teliti dalam memantau keterbukaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing perseroan.

"Bursa meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," tulis manajemen BEI dalam keterangannya. Hal ini sangat krusial agar setiap keputusan investasi yang diambil oleh masyarakat didasarkan pada data resmi dan fakta yang valid, bukan sekadar mengikuti arus pergerakan harga yang tidak jelas sumbernya.

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