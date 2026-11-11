Pasar Saham dan Rupiah Terperosok Tajam

Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan domestik kembali menunjukkan tren negatif pada perdagangan Rabu (11/11/2026) pagi. Setelah sempat menunjukkan optimisme dengan pembukaan di zona hijau, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tiba-tiba berbalik arah dan merosot tajam ke zona merah. Berdasarkan pantauan pada pukul 10:02 WIB, indeks saham acuan Indonesia tersebut terpangkas ke level 5.103.

Penurunan IHSG ini tidak berdiri sendiri, sebab mata uang Garuda, Rupiah, juga mengalami tekanan hebat terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar Rupiah tercatat terkoreksi hingga menyentuh angka Rp 18.140 per dolar AS. Pelemahan ganda pada instrumen saham dan mata uang ini memicu kekhawatiran di kalangan investor mengenai stabilitas ekonomi dalam jangka pendek.

Sentimen global tampaknya menjadi pemicu utama volatilitas yang terjadi di pasar keuangan. Salah satu faktor yang paling mencolok adalah fluktuasi di pasar komoditas dunia. Harga minyak mentah global dilaporkan terus mengalami tren penurunan. Hal ini terjadi seiring dengan munculnya harapan baru mengenai adanya upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Meskipun harapan perdamaian sering kali dianggap sebagai kabar baik bagi stabilitas geopolitik, namun bagi pasar energi, hal ini justru menekan harga minyak mentah karena berkurangnya risiko gangguan pasokan.

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas batu bara yang ikut merosot. Penurunan harga energi ini memberikan tekanan tambahan bagi emiten-emiten di sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung IHSG. Ketika harga komoditas utama melemah, sentimen terhadap saham-saham terkait biasanya ikut memburuk, yang pada akhirnya menarik indeks secara keseluruhan ke bawah.

Di sisi lain, pasar logam mulia juga tidak luput dari guncangan. Harga emas dunia dilaporkan merosot tajam. Penurunan ini dipicu oleh ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat. Adanya potensi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) membuat investor cenderung beralih dari aset aman (safe haven) seperti emas menuju aset yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Ketidakpastian mengenai arah kebijakan suku bunga AS ini menciptakan tekanan jual yang signifikan pada komoditas emas.

Kombinasi antara pelemahan harga komoditas energi, ketidakpastian kebijakan The Fed, dan dinamika geopolitik Timur Tengah menciptakan badai sempurna bagi pasar keuangan Indonesia. Para pelaku pasar kini tengah bersikap waspada dan menunggu arah kebijakan selanjutnya untuk menentukan langkah investasi mereka. Analis memperkirakan bahwa volatilitas ini masih akan berlanjut hingga penutupan perdagangan sore nanti, tergantung pada bagaimana respons pasar terhadap berita-berita ekonomi global terbaru. Informasi lebih lanjut mengenai dinamika pasar ini dapat dipantau secara berkala melalui laporan ekonomi di jabarpos.id.