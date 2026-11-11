Raksasa Baru Investasi Indonesia Resmi Lahir

Jabarpos.id – Dunia keuangan Indonesia baru saja menyaksikan sebuah langkah besar dengan lahirnya kekuatan baru di sektor manajemen investasi. PT Danareksa Investment Management Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Danareksa Investments, resmi mengumumkan kehadirannya ke publik pada Rabu (11/11/2026). Kehadiran entitas ini bukan sekadar menambah daftar pemain di pasar modal, melainkan membawa skala kekuatan yang sangat masif dengan total dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) mencapai Rp172 triliun.

Lahirnya Danareksa Investments merupakan hasil dari sebuah strategi konsolidasi besar-besaran. Perusahaan ini terbentuk melalui penggabungan empat raksasa manajemen investasi yang sebelumnya merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keempat entitas tersebut adalah PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management. Sinergi ini menciptakan sebuah kekuatan finansial yang sangat dominan di pasar domestik.

Hardiyanto Pilia, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Danareksa Investments, mengungkapkan bahwa penggabungan ini bukanlah tanpa alasan. Langkah strategis ini diambil dengan mempertimbangkan rekam jejak serta pengalaman mumpuni dari masing-masing perusahaan yang bergabung. Selain pengalaman dalam mengelola portofolio investasi, keempat perusahaan tersebut juga membawa basis investor yang sangat luas serta jaringan distribusi yang sangat kuat melalui ekosistem perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Visi kami adalah membangun standar investasi kelas dunia untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Melalui Danareksa Investment, kami ingin menjadi manajer investasi terbesar di tanah air dengan mengombinasikan keunggulan pengelolaan investasi dari masing-masing entitas serta akses investor yang sangat luas," tegas Hardiyanto dalam acara peluncuran resmi di Jakarta.

Skala kekuatan Danareksa Investments terlihat jelas dari basis nasabahnya. Pasca penggabungan, perusahaan kini mengelola dana dari sekitar 1 juta investor ritel. Tidak hanya menyasar masyarakat umum, perusahaan ini juga memiliki kepercayaan dari 375 investor institusi. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap manajemen aset yang dikelola oleh entitas baru ini sudah sangat kuat sejak awal berdiri.

Untuk menjangkau masyarakat lebih luas, Danareksa Investments telah membangun jaringan distribusi yang sangat masif. Saat ini, perusahaan telah memiliki 56 mitra strategis yang mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, perusahaan sekuritas, hingga perusahaan teknologi finansial (fintech). Keberadaan mitra ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai instrumen investasi yang aman dan terpercaya.

Dari sisi variasi produk, Danareksa Investments menawarkan pilihan yang sangat beragam untuk memenuhi kebutuhan profil risiko investor yang berbeda-beda. Perusahaan telah menyiapkan 110 jenis produk reksa dana. Pilihan produk tersebut mencakup reksa dana saham, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, reksa dana pasar uang, hingga reksa dana indeks. Dengan portofolio yang lengkap ini, Danareksa Investments siap menjadi pemain utama dalam menggerakkan roda ekonomi melalui sektor manajemen investasi di Indonesia.