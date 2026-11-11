IHSG Tertekan Isu Politik dan Rupiah Melemah

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Endang Wulansari

11 November 2026, 15:31 WIB

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Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah menghadapi periode yang cukup menantang. Pada perdagangan Rabu (11/11), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Indeks yang menjadi barometer kesehatan ekonomi nasional ini merosot hingga menyentuh level psikologis 5.100. Tak hanya pasar saham yang memerah, mata uang Garuda pun tak luput dari tekanan hebat. Nilai tukar Rupiah melemah ke angka Rp 18.175 per Dolar AS, mempertegas sentimen negatif yang tengah menyelimuti pasar domestik.

Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar mengenai stabilitas ekonomi ke depan. Analis valuta asing, Elvan Chandra Widyatama, menjelaskan bahwa penurunan IHSG ini merupakan dampak langsung dari aksi jual investor. Para pemegang modal saat ini cenderung bersikap wait and see atau menunggu dengan penuh kehati-hatian. Mereka sedang mencermati berbagai sentimen, baik yang berasal dari dinamika internal negeri maupun tekanan dari faktor eksternal global.

IHSG Tertekan Isu Politik dan Rupiah Melemah
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dari sisi eksternal, pelemahan Rupiah dipicu oleh ketidakpastian kebijakan moneter di Amerika Serikat. Masih tingginya angka inflasi di Negeri Paman Sam tersebut memicu spekulasi bahwa Bank Sentral AS, The Fed, akan kembali menaikkan suku bunga. Kondisi ini membuat investor global cenderung menarik modalnya dari pasar negara berkembang (emerging markets) dan memindahkannya ke aset yang dianggap lebih aman di AS, yang secara otomatis menekan nilai tukar Rupiah.

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Namun, tantangan tidak hanya datang dari luar negeri. Di dalam negeri, pasar juga tengah diguncang oleh isu geopolitik dan stabilitas politik nasional. Munculnya rumor terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan isu pengunduran diri telah menciptakan ketidakpastian di mata investor. Persepsi pasar terhadap stabilitas pemerintahan sangat krusial, karena setiap perubahan peta politik dapat mengubah arah kebijakan ekonomi nasional secara drastis.

Selain isu politik, pasar juga tengah menyoroti dampak dari kebijakan teknis bursa, yakni pengeluaran sekitar 300 saham yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks MSCI. Perubahan komposisi indeks ini diprediksi akan membawa dampak langsung terhadap likuiditas dan pergerakan harga saham-saham terkait dalam jangka pendek maupun panjang.

Para analis memperingatkan bahwa kombinasi antara ketidakpastian politik domestik, tekanan suku bunga global, dan perubahan struktur indeks saham dapat menciptakan volatilitas yang tinggi. Investor disarankan untuk tetap waspada dan tidak terburu-buru mengambil keputusan besar sebelum arah kebijakan The Fed dan stabilitas politik dalam negeri menunjukkan tanda-tanda yang lebih jelas. Melalui pengamatan mendalam, pasar diharapkan dapat segera menemukan titik keseimbangan baru di tengah badai sentimen ini.

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