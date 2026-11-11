Ambisi Danareksa Kejar Dana Kelolaan Ratusan Triliun

Jabarpos.id – PT Danareksa Investment Management Indonesia tengah memasang target besar dalam peta persaingan industri manajemen investasi di tanah air. Perusahaan yang merupakan hasil penggabungan kekuatan raksasa manajemen investasi nasional ini, menargetkan nilai dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) menyentuh angka Rp192 triliun hingga Rp200 triliun pada tahun 2027 mendatang.

Langkah ambisius ini diambil sebagai bagian dari strategi ekspansi jangka panjang perusahaan. Direktur Pemasaran dan Produk Danareksa Investment, Arif Budiman, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan proyeksi awal yang tengah dipersiapkan untuk dipresentasikan kepada para pemegang saham. Meski masih dalam tahap perencanaan, target ini menunjukkan optimisme tinggi perusahaan dalam memperkuat posisinya di pasar modal.

Sebagai informasi, entitas ini lahir dari proses peleburan beberapa pemain besar, yakni Mandiri Manajemen Investasi, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan PNM Investment Management. Saat ini, perusahaan tercatat telah mengelola dana sebesar Rp172,5 triliun. Jika target tahun 2027 tercapai, maka akan terjadi pertumbuhan yang signifikan, yakni berkisar antara 11 persen hingga 16 persen dari posisi saat ini.

Menembus Pasar Global Lewat Singapura

Tidak hanya fokus pada pasar domestik, Danareksa Investment juga mulai melirik potensi investor global. Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran anak usahanya yang berbasis di Singapura, yakni Danareksa Investment Management Singapura. Kehadiran kantor di luar negeri ini dipersiapkan sebagai instrumen strategis bagi para klien yang ingin melakukan diversifikasi aset ke produk-produk luar negeri atau offshore.

Arif menjelaskan bahwa melalui anak usaha di Singapura tersebut, perusahaan dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah yang ingin mengeksplorasi peluang investasi di pasar internasional. Hal ini memberikan nilai tambah bagi nasabah yang menginginkan fleksibilitas dalam mengelola portofolio mereka melampaui batas negara.

Senada dengan hal tersebut, Plt. Direktur Utama Danareksa Investment, Hardiyanto Pilia, menekankan bahwa keberadaan entitas di Singapura akan membuka pintu lebar bagi investor untuk mendapatkan pilihan produk yang lebih luas. Dengan adanya akses ini, investor tidak lagi terpaku pada instrumen keuangan yang tersedia di dalam negeri saja.

Potensi Pasar yang Masih Terbuka Lebar

Meskipun telah menjadi salah satu pemain besar, manajemen menilai bahwa penggabungan ini belum membuat mereka mendominasi pasar secara mutlak. Arif memaparkan data bahwa dari sekitar 92 manajer investasi yang beroperasi di Indonesia, 20 perusahaan teratas masih menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar.

Selain itu, penetrasi investor reksa dana di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga. Saat ini, jumlah investor reksa dana nasional baru menyentuh angka 32 juta orang, sementara negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sudah mendekati angka 100 juta investor. Celah inilah yang menjadi peluang emas bagi Danareksa untuk terus tumbuh.

Untuk mendukung target tersebut, perusahaan mengandalkan basis nasabah yang sangat kuat hasil dari penggabungan. Hingga kini, mereka telah melayani sekitar 1 juta investor ritel, 375 klien institusi, serta bekerja sama dengan 56 mitra distribusi yang mencakup perbankan, perusahaan sekuritas, hingga platform fintech. Dengan koleksi lebih dari 223 produk, mulai dari reksa dana konvensional, syariah, hingga produk dalam denominasi dolar AS, Danareksa siap menjawab kebutuhan pasar yang kian kompleks.