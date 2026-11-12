Guncangan Politik dan Nasib Pasar Modal

Jabarpos.id – Dinamika politik tanah air kembali menjadi sorotan tajam setelah munculnya kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi, terutama mengenai dampaknya terhadap stabilitas pasar modal Indonesia. Menanggapi kegaduhan tersebut, pengusaha sekaligus mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan pandangan optimis namun tetap waspada.

Dalam acara TICMI Capital Market and Business Conference (TCMBC) 2026 yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (12/11/2026), Sandiaga mengungkapkan bahwa hubungan antara stabilitas politik dan dunia bisnis memang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, setiap pergeseran kekuasaan selalu membawa ketidakpastian yang menjadi perhatian utama para investor.

"Kita doakan agar seluruh proses politik ini dapat berjalan dengan lancar. Tujuannya agar kita bisa meminimalisir ketidakpastian (uncertainty) yang selama ini sering dikeluhkan oleh para pelaku ekonomi, khususnya para pemain di pasar modal kita," ujar Sandiaga di hadapan para peserta konferensi.

Sandiaga mengakui bahwa dirinya menerima banyak sekali pertanyaan dari para investor yang merasa cemas akan kondisi politik terkini. Namun, ia mencoba menenangkan pasar dengan mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak sejarah yang kuat dalam menghadapi transisi kepemimpinan yang krusial. Ia memberikan perbandingan dengan peristiwa besar yang terjadi lebih dari dua dekade silam.

Ia mencontohkan momen tahun 2004, ketika Megawati Soekarnoputri naik menjadi Presiden RI dan harus melalui proses konstitusional untuk menentukan wakil presiden baru, yakni Hamzah Haz. Menurut Sandiaga, peristiwa tersebut adalah sebuah defining moment atau momen penentu yang pernah dilalui Indonesia dengan tetap menjaga mekanisme konstitusional yang berlaku.

"Kita pernah melewati momen serupa. Saya sendiri mengalami langsung saat pergantian kepemimpinan di tahun 2004. Saat itu, proses pengangkatan Ibu Mega sebagai presiden hingga terpilihnya Pak Hamzah Haz sebagai wakil presiden berjalan melalui jalur konstitusi," jelas Sandiaga.

Meski demikian, pria yang pernah berkecimpung di dunia politik selama 12 tahun ini juga memberikan catatan penting. Ia mengingatkan bahwa dalam politik, segala sesuatu bisa berubah dengan sangat cepat dan tidak ada yang benar-benar bisa diprediksi secara mutlak. "Meskipun kita sudah melihat polanya, dalam politik kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya (we never know)," tambahnya.

Menariknya, di tengah pembahasan yang serius mengenai stabilitas negara, Sandiaga sempat melontarkan guyonan yang mencairkan suasana. Pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) ini secara jenaka menyebut bahwa pengalaman karier politiknya selama ini justru memberikan dampak yang "kurang baik" bagi portofolio saham pribadinya. Pernyataan ini disambut tawa oleh para hadirin, sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik ketegangan pasar, para pelaku ekonomi tetap harus menjaga kewarasan dalam mengambil keputusan investasi.