Misteri Pencabutan Ijazah Gibran Terungkap

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Endang Wulansari

12 November 2026, 15:31 WIB

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Jabarpos.id – Dunia politik tanah air kembali diguncang oleh kabar mengejutkan terkait legalitas dokumen pendidikan salah satu tokoh penting negara. Kabar mengenai pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kini menjadi pusat perhatian publik. Langkah drastis yang diambil oleh kementerian tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai status pendidikan sang Wakil Presiden.

Menanggapi polemik yang berkembang luas di masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, akhirnya angkat bicara. Dalam keterangannya, Yusril memberikan penjelasan hukum yang mendalam mengenai alasan di balik keputusan kementerian tersebut. Menurutnya, tindakan pencabutan dokumen penyetaraan ijazah tersebut bukanlah sebuah keputusan sepihak yang tanpa dasar, melainkan bentuk kepatuhan terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Misteri Pencabutan Ijazah Gibran Terungkap
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Yusril menegaskan bahwa langkah Kemendikdasmen tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan tersebut merupakan hasil akhir dari gugatan hukum yang diajukan oleh Subhan Palal. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan tersebut, yang secara otomatis memberikan konsekuensi hukum terhadap validitas dokumen yang dipermasalahkan.

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"Dengan adanya pencabutan ini, maka secara hukum tidak ada lagi landasan atau dasar hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2019 tersebut," ujar Yusril dalam sebuah kesempatan diskusi hukum.

Penjelasan Yusril ini memberikan gambaran bahwa persoalan ini murni merupakan masalah administratif dan hukum yang harus diselesaikan sesuai dengan hierarki peradilan. Ketika Mahkamah Agung telah mengeluarkan ketetapan, maka seluruh instansi pemerintah, termasuk kementerian terkait, wajib menjalankan putusan tersebut tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan untuk menjaga marwah hukum dan memastikan bahwa setiap dokumen negara yang diterbitkan memiliki legitimasi yang kuat dan tidak cacat hukum.

Isu mengenai ijazah ini sebelumnya telah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial dan ruang publik. Banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka. Dengan adanya pernyataan resmi dari Menko Yusril, kini arah persoalan ini menjadi lebih jelas, yakni berfokus pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Masyarakat kini menanti bagaimana langkah selanjutnya dari pihak terkait, terutama mengenai dampak administratif dari pencabutan ini terhadap posisi jabatan Wakil Presiden. Namun, dari sisi hukum, Yusril menekankan bahwa kepatuhan terhadap putusan MA adalah harga mati dalam negara hukum. Fenomena ini menjadi pengingat penting bahwa setiap dokumen negara, sekecil apa pun, harus memiliki dasar hukum yang tidak terbantahkan agar tidak menimbulkan polemik di masa depan. Melansir informasi lebih lanjut, dinamika ini terus dipantau ketat oleh para pakar hukum dan pengamat politik di tanah air.

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