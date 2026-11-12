IHSG Tetap Hijau Meski Isu Politik Memanas

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah badai isu politik nasional yang tengah menyelimuti tanah air. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau bergerak positif ke zona hijau pada perdagangan Kamis (12/11/2026), meskipun kabar mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan utama publik.

Berdasarkan pantauan data pasar, IHSG memulai hari dengan optimisme yang cukup tinggi. Indeks dibuka pada level 5.119,53, sedikit mengungguli angka penutupan pada sesi perdagangan sebelumnya yang berada di level 5.115,04. Pergerakan indeks tampak sangat agresif sejak pembukaan pasar. Meski sempat mengalami fluktuasi dan terkoreksi ke area 5.160 pada pertengahan sesi, IHSG mampu melakukan rebound dengan cepat. Indeks melesat kembali ke level 5.190 hingga menyentuh titik tertinggi harian di angka 5.196,6, atau mencatatkan penguatan sebesar 1,60% pada pukul 10.16 WIB.

Ketahanan pasar ini tergolong mengejutkan mengingat tensi politik yang sedang meningkat. Isu utama yang menjadi perhatian para pelaku pasar adalah laporan mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Kabar ini mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi bahwa Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026). Dikabarkan pula bahwa pertemuan langsung antara Gibran dan Presiden Prabowo telah dilakukan sesaat setelah Presiden kembali ke Jakarta dari kunjungan kerja di Aceh.

Tak hanya isu pengunduran diri, stabilitas politik juga terus diguncang oleh dinamika di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Gibran. Gerakan ini melibatkan koalisi besar dari berbagai partai, mulai dari Nasdem, PKS, PDIP, hingga Gerindra, yang menambah ketidakpastian di ranah pemerintahan.

Di tengah gejolak tersebut, pengumuman dari MSCI juga turut memberikan sentimen tambahan bagi pergerakan saham hari ini. Menanggapi kondisi pasar yang penuh volatilitas, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan imbauan khusus kepada para investor agar tetap tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan sesaat.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menekankan bahwa dalam menghadapi dinamika politik yang tidak menentu, investor harus kembali pada prinsip dasar investasi, yakni memperhatikan fundamental perusahaan. Menurutnya, sentimen politik memang dapat memengaruhi psikologi pasar, namun kesehatan finansial emiten tetap menjadi jangkar utama.

"Dinamika pasar adalah hal yang wajar. Kami selalu mengingatkan bahwa investor harus senantiasa memperhatikan fundamental perusahaan dalam mengambil keputusan," ujar Jeffrey saat memberikan keterangan di Gedung BEI. Ia juga menambahkan agar investor bertindak secara terukur dengan menyesuaikan strategi investasi mereka terhadap profil risiko masing-masing guna meminimalisir dampak dari ketidakpastian politik yang sedang berlangsung.